«Ils ne vont pas partir en vacances ensemble», la relation s'est tendue entre Zidane et Deschamps

Axel Cornic

Coéquipiers en équipe de France et à la Juventus, Zinedine Zidane et Didier Deschamps sont deux légendes vivantes du football français. Pourtant, la relation entre les deux hommes a énormément fait parler et certains assurent même qu’ils ne s’apprécient pas vraiment, ce qui ressort évidemment à quelques mois d’un possible chassé-croisé au poste de sélectionneur des Bleus.

C’est une grosse page qui va se tourner après la Coupe du monde 2026. Arrivé en 2014, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Normalement des gros débats devraient avoir lieu pour savoir qui sera son successeur, mais ce n’est pas le cas cette fois, puisqu’à moins d’une énorme catastrophe c’est Zinedine Zidane qui devrait reprendre le flambeau.

« Ils ne vont pas s’appeler fréquemment ou partir en vacances ensemble » Cette situation a toutefois réveillé des vieilles polémiques, notamment au sujet de la relation vraisemblablement tendue entre deux des monstres sacrés du football tricolore. Deschamps ou Zidane ont démenti à demi-mot ces rumeurs et il y a quelques années, un de leurs proches a apporté plus de précisions à ce sujet. « Quoi qu’on veuille bien en dire, il n’existe aucune animosité entre eux. Ils ne vont pas s’appeler fréquemment ou partir en vacances ensemble » a expliqué cette source, au Parisien. En colère, il n'ose plus parler à Zinedine Zidane... sa femme intervient ! https://t.co/sDpf0HC62Y — le10sport (@le10sport) January 28, 2026