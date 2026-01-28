«Je lui ai sauté à la gorge» : Ce champion du monde 1998 en est venu aux mains dans le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il ne fallait pas chercher ce vainqueur de la Coupe du monde 1998 avec l’équipe de France. Il y a quelques années, un ancien protégé d’Aimé Jacquet avait raconté sa bagarre dans le vestiaire avec l’un de ses coéquipiers, de quoi influencer la suite de sa carrière.

Le 12 juillet 1998, l’équipe de France de football remportait la première Coupe du monde de son histoire en battant le Brésil (3-0) en finale au Stade de France. Une rencontre qui a permis à la bande d’Aimé Jacquet d’entrer dans une nouvelle dimension. C’est le cas évidemment de Zinedine Zidane, auteur d’un doublé ce soir-là, mais aussi de Fabien Barthez, Bixente Lizarazu, Marcel Desailly ou encore Christophe Dugarry, évoluant à cette époque du côté de l’OM jusqu’à son retour à Bordeaux l’année suivante.

« Je me bats dans le vestiaire avec un coéquipier » En janvier 2000, Christophe Dugarry avait retrouvé son club formateur, une nouvelle aventure longue de trois ans qui avait pris fin brusquement comme il l’avait expliqué en 2016, sur SFR Sport : « Je pars de Bordeaux parce que je me bats dans le vestiaire avec un coéquipier après un match. Je vais voir le président Triaud et je lui dis faut que je part ». Le champion du monde tricolore était ensuite revenu sur les raisons de ce clash avec Eduardo Costa.

Je passe en coup de vent pour rappeler que Dugarry en carrière, c’est même pas 100 buts pour près de 600 matchs.



On est quasi sur 1 but tous les 6 matchs donc.



Des statistiques moyennes pour un défenseur. pic.twitter.com/KuOjF5myd0 — Le Décrassage (@LeDecrassage_) January 27, 2026