Zinedine Zidane dérape : «J'ai entendu un cri», le témoignage de Thierry Henry !

Amadou Diawara

Thierry Henry a assisté à un dérapage de Zinedine Zidane, qui a totalement craqué sous le coup de la colère en se montrant violent. Mais comme il l'a avoué lui-même, l'ancien numéro 12 n'a pas vu la scène. En effet, Thierry Henry n'a été qu'un témoin auriculaire.

Lors de sa carrière de footballeur, Zinedine Zidane a multiplié les expulsions. En effet, le Français a écopé de 14 cartons rouges au total, que ce soit en club ou en équipe de France. D'ailleurs, Zinedine Zidane est sorti par la petite porte lors de son ultime match.

Craquage de Zinedine Zidane : Thierry Henry n'a rien vu Lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane a été expulsé par l'arbitre à la 110ème minute de jeu. A ce moment-là, la France et l'Italie disputaient les prolongations et étaient dos à dos (1-1). Ayant asséné un coup de boule à Marco Materazzi, qui l'aurait insulté, Zinedine Zidane a laissé ses partenaires à 10 contre 11, avant la séance des tirs au but perdue par les Bleus (5-3).

