Zinedine Zidane dérape : «J'ai entendu un cri», le témoignage de Thierry Henry !

Thierry Henry a assisté à un dérapage de Zinedine Zidane, qui a totalement craqué sous le coup de la colère en se montrant violent. Mais comme il l'a avoué lui-même, l'ancien numéro 12 n'a pas vu la scène. En effet, Thierry Henry n'a été qu'un témoin auriculaire.
Lors de sa carrière de footballeur, Zinedine Zidane a multiplié les expulsions. En effet, le Français a écopé de 14 cartons rouges au total, que ce soit en club ou en équipe de France. D'ailleurs, Zinedine Zidane est sorti par la petite porte lors de son ultime match.
Craquage de Zinedine Zidane : Thierry Henry n'a rien vu
Lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane a été expulsé par l'arbitre à la 110ème minute de jeu. A ce moment-là, la France et l'Italie disputaient les prolongations et étaient dos à dos (1-1). Ayant asséné un coup de boule à Marco Materazzi, qui l'aurait insulté, Zinedine Zidane a laissé ses partenaires à 10 contre 11, avant la séance des tirs au but perdue par les Bleus (5-3).
«J'ai vu Materazzi par terre»
Après le coup de sifflet final de la rencontre, Thierry Henry s'était livré sur le coup de sang de Zinedine Zidane, avouant qu'il n'avait rien vu. « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, j’étais en train de sortir et de prendre place sur le banc. J’ai entendu un cri et j’ai vu (Marco) Materazzi par terre. Je ne veux pas m’étendre là-dessus », a confié l'ancien attaquant de l'équipe de France. Interrogé dans l'émission Le Vestiaire de RMC Sport en 2018, Willy Sagnol a avoué qu'il en avait voulu à Zinedine Zidane pendant quelque temps après la finale de la Coupe du Monde 2006. « J'étais en colère contre les Italiens, contre Zizou, contre les arbitres, contre Materazzi, contre moi-même. Comment je vais aller lui dire que j’ai les boules contre lui, contre Zizou ?... Comment je pouvais aller lui dire ça ?! (...) C’est humain. Mais Zizou était déjà tellement au trente-sixième dessous... Et puis, même, tu n’es pas trop bête non plus, donc tu vas te souvenir de certaines choses : son match contre le Brésil en quart de finale, son retour un an avant le Mondial sans lequel on n’y allait pas... Les joueurs ont eu un peu les boules et ont tous voulu l’exprimer, ce d’une façon ou d’une autre, même si certains l’ont gardé pour eux quand d’autres ont préféré le dire plus publiquement », a reconnu l'ancien latéral droit de l'équipe de France.