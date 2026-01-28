Zinedine Zidane au PSG : Emmanuel Macron décide de s'en mêler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis qu'il a quitté son poste d'entraîneur du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a plus eu d'activité. Pourtant, ce ne sont pas les options qui ont manqué à celui aujourd'hui destiné à reprendre l'équipe de France. Les rumeurs ont été nombreuses concernant Zizou et certaines l'annonçaient notamment du côté du PSG. De quoi même faire réagir à l'époque Emmanuel Macron, président de la République.

Avec Luis Enrique, le PSG a enfin trouvé son entraîneur, celui qui a permis au club de la capitale d'enfin remporter la Ligue des Champions. Mais voilà qu'avant de faire confiance à l'Espagnol, la direction parisienne a multiplié les pistes. Du côté du Qatar, on avait notamment un rêve : faire venir Zinedine Zidane. A la suite de son départ du Real Madrid en 2021, le technicien français s'est retrouvé libre. De quoi donc donner des idées au PSG d'installer Zizou sur son banc de touche.

Le PSG pensait à Zidane ! Malgré son lien avec Marseille, Zinedine Zidane a donc été approché par le PSG pour devenir l'entraîneur du club de la capitale. Ces dernières années, on a ainsi pu voir de nombreuses rumeurs circuler à propos d'un intérêt parisien pour l'ancien du Real Madrid. En vain. Entre Zidane et le PSG, ça ne s'est jamais concrétisé. Ça aurait pourtant régalé les fans, mais aussi Emmanuel Macron, le président de la République et pourtant supporter de l'OM.