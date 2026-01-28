Zinedine Zidane au PSG : Emmanuel Macron décide de s'en mêler !

Depuis qu'il a quitté son poste d'entraîneur du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a plus eu d'activité. Pourtant, ce ne sont pas les options qui ont manqué à celui aujourd'hui destiné à reprendre l'équipe de France. Les rumeurs ont été nombreuses concernant Zizou et certaines l'annonçaient notamment du côté du PSG. De quoi même faire réagir à l'époque Emmanuel Macron, président de la République.
Avec Luis Enrique, le PSG a enfin trouvé son entraîneur, celui qui a permis au club de la capitale d'enfin remporter la Ligue des Champions. Mais voilà qu'avant de faire confiance à l'Espagnol, la direction parisienne a multiplié les pistes. Du côté du Qatar, on avait notamment un rêve : faire venir Zinedine Zidane. A la suite de son départ du Real Madrid en 2021, le technicien français s'est retrouvé libre. De quoi donc donner des idées au PSG d'installer Zizou sur son banc de touche.
Le PSG pensait à Zidane !
Malgré son lien avec Marseille, Zinedine Zidane a donc été approché par le PSG pour devenir l'entraîneur du club de la capitale. Ces dernières années, on a ainsi pu voir de nombreuses rumeurs circuler à propos d'un intérêt parisien pour l'ancien du Real Madrid. En vain. Entre Zidane et le PSG, ça ne s'est jamais concrétisé. Ça aurait pourtant régalé les fans, mais aussi Emmanuel Macron, le président de la République et pourtant supporter de l'OM.
« Je souhaite qu'il revienne pour le rayonnement de la France »
En 2022, face aux bruits qui annonçaient un intérêt du PSG pour Zinedine Zidane, Emmanuel Macron avait pris position. Ainsi, pour RMC, le président de la République faisait savoir : « Non je n'ai pas parlé avec lui. Mais j'ai une grande admiration pour lui, le joueur et l’entraîneur. Il a remporté les trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite qu'il revienne pour le rayonnement de la France ».