Real Madrid : La statistique qui met Kylian Mbappé en valeur !

Comme à son habitude, Kylian Mbappé s’est montré décisif ce dimanche avec le Real Madrid. Buteur sur penalty, le capitaine de l’équipe de France a offert la victoire aux siens contre le Rayo Vallecano (2-1). L’attaquant de 27 ans permet ainsi à son équipe de rester dans la course au titre en Liga, avec seulement une longueur de retard sur le leader le FC Barcelone.
Mbappé brille sur le point de penalty
Depuis son arrivée chez les Merengue, Kylian Mbappé s’est montré plutôt à l’aise sur le point de penalty. Et les chiffres parlent pour lui. L’ancien du PSG a tiré 26 penalties depuis qu’il a débarqué dans la capitale espagnole, pour 22 transformés. Le natif de Bondy affiche ainsi un ratio de 84,62% de réussite avec le Real Madrid, ce qui démontre son efficacité dans l’exercice.
Le Real Madrid peut encore rêver d'un titre majeur
Sur l’ensemble de la saison, Kylian Mbappé a inscrit 32% de ses buts avec le Real Madrid en compétition officielle sur penalty comme le rapporte Foot Mercato. Avec sa réalisation de ce dimanche contre le Rayo Vallecano, le champion du monde 2018 a porté son total à 12 buts sur penalty sur ses 37 inscrits jusqu’à présent. En grande forme cette saison, Kylian Mbappé permet pour le moment au Real Madrid d’espérer décrocher un titre majeur après avoir déjà renoncé à la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du Roi. Les hommes d'Alvaro Arbeloa n'ont toutefois pas vraiment le droit à l'erreur s'ils ne veulent pas se faire distancer par le FC Barcelone de Lamine Yamal.