Real Madrid : La statistique qui met Kylian Mbappé en valeur !

Voir Kylian Mbappé marquer dans un match du Real Madrid est désormais une habitude. Le capitaine de l’équipe de France a transformé son penalty et a ainsi offert la victoire aux siens ce dimanche contre le Rao Vallecano (2-1). Dans cet exercice, l’attaquant de 27 ans est particulièrement à l’aise. Et les chiffres parlent pour lui.

Comme à son habitude, Kylian Mbappé s’est montré décisif ce dimanche avec le Real Madrid. Buteur sur penalty, le capitaine de l’équipe de France a offert la victoire aux siens contre le Rayo Vallecano (2-1). L’attaquant de 27 ans permet ainsi à son équipe de rester dans la course au titre en Liga, avec seulement une longueur de retard sur le leader le FC Barcelone.

Mbappé brille sur le point de penalty Depuis son arrivée chez les Merengue, Kylian Mbappé s’est montré plutôt à l’aise sur le point de penalty. Et les chiffres parlent pour lui. L’ancien du PSG a tiré 26 penalties depuis qu’il a débarqué dans la capitale espagnole, pour 22 transformés. Le natif de Bondy affiche ainsi un ratio de 84,62% de réussite avec le Real Madrid, ce qui démontre son efficacité dans l’exercice.