«Je ne suis pas Gandalf» : Mbappé sauve encore le Real Madrid, l'entraîneur craque

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid s’est imposé de justesse face au Rayo Vallecano (2-1). Auteur de son 22ème but de la saison sur penalty dans les arrêts de jeu, Kylian Mbappé a offert une fois de plus la victoire au club madrilène, dont l’entraîneur s’est permis une sortie assez lunaire en conférence de presse. Explications.

La dépendance du Real Madrid à Kylian Mbappé se confirme semaines après semaines. Ce dimanche après-midi, si le club madrilène a pris les devants face au Rayo Vallecano grâce à un très remuant Vinicius Jr, c’est bien le numéro 10 français qui a permis aux Merengue d’obtenir la victoire. Ayant transformé son penalty, Mbappé porte son total de buts à 37 sur la saison, faisant de lui le meilleur buteur européen devant Harry Kane (36). Le Bondynois a inscrit 32 % des buts de son équipe cette saison.

Kylian Mbappé : Du PSG au Real Madrid, la statistique qui ne le met pas en valeur https://t.co/QTDmkkL4Tl — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

« Je ne suis pas non plus Gandalf le Blanc » Mais dans le contenu, le Real Madrid a de nouveau inquiété ce dimanche. Censée repartir de l’avant après sa grosse défaite sur la pelouse du SL Benfica cette semaine en Ligue des Champions, la formation d’Alvaro Arbeloa a été méconnaissable cet après-midi. En conférence de presse d’après-match, le nouveau coach madrilène s’est même permis une comparaison amusante avec le sorcier Gandalf le Blanc (le Seigneur des Anneaux). « Je ne suis pas non plus Gandalf le Blanc. Ce que je voulais de mes joueurs, c'est ce que je vois : engagement, attitude, mentalité, savoir que nous avons très clair qu'il ne suffit pas d'avoir de la qualité pour gagner chaque match, mais ici, l'effort qu'ils ont montré aujourd'hui et l'envie seront constants », a ainsi confié Arbeloa avant de poursuivre.