Brahim Diaz craque avec le Real Madrid, le malaise continue ?

Ces derniers temps, Brahim Diaz n'a cessé de faire parler de lui. De héros avec le Maroc à gâchis à cause de sa panenka manquée en finale de la Coupe d'Afrique des nations précédent la défaite des Lions de l'Atlas, l'attaquant du Real Madrid est au centre de toutes les attentions depuis son retour au Real Madrid. Et les frictions dans le vestiaire du Maroc pourraient avoir été confirmées par un accrochage survenu en plein match...

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid s'est fait peur au Santiago Bernabeu. L'opposition entre deux des clubs situés à Madrid démarrait mal pour l'équipe d'Alvaro Arbeloa. Dès la 10ème minute, en raison d'un claquage, Jude Bellingham n'avait d'autre choix que de céder sa place à Brahim Diaz. Une perte importante pour la Casa Blanca qui risque de devoir opérer sans son international anglais pendant plusieurs semaines. Et malgré l'ouverture du score de Vinicius Jr quelques minutes après la sortie de Bellingham, Jorge de Frutos remettait les deux équipes à égalité au retour des vestiaires.

😱 C'était chaud entre Brahim Diaz et Ilias Akhomach lors du match Real – Rayo !



❓ Simple embrouille de match ou conséquence de la Panenka en finale de la CAN selon vous ?



L'histoire complète en commentaire ⬇️ pic.twitter.com/6vEAzHSXR5 — Afrik-Foot (@afrikfoot) February 1, 2026

Brahim Diaz gagne avec le Real Madrid, les démons de Rabat ressurgissent ? Il aura fallu un penalty accordé au Real Madrid à la 9ème minute du temps additionnel transformé par Kylian Mbappé pour que les joueurs restent proches du FC Barcelone dans la course au titre de la Liga. Un point sépare les deux ennemis historiques à l'instant T (55 unités pour le Barça et 54 pour le Real Madrid). Cependant, les démons de Rabat ne semblent pas avoir quitté Brahim Diaz. Pour remettre les choses dans leur contexte, l'attaquant du Real Madrid avait tenté une panenka en finale de la Coupe d'Afrique des nations face au Sénégal au stade Prince Moulay Abdellah le 18 janvier dernier. Edouard Mendy ne s'était pas fait avoir et parvenait à capter le ballon alors que c'était la dernière action de la rencontre avant le début des prolongations. Le Sénégal l'emportait grâce à un but de Pape Gueye par la suite, provoquant une bronca destinée à Brahim Diaz au moment où il allait récupérer son trophée de meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations.