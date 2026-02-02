Quand Zidane découvre un phénomène de l’OM : «Des gars comme ça, on en a besoin»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant de prendre sa retraite de joueur en 2006 à l'issue de la Coupe du Monde en Allemagne, Zinedine Zidane a longtemps été un élément indispensable de l'équipe de France. Et à l'occasion de cet ultime Mondial, justement, il a eu l'occasion de côtoyer durant quelques semaines un phénomène qui évoluait à cette époque du côté de l'OM, et que Zidane a tout de suite apprécié.

Retour en juin 2006, alors que Zinedine Zidane vivait ses dernières semaines en tant que joueur de football professionnel. Le numéro 10 de l'équipe de France allait disputer la Coupe du Monde en Allemagne avant de prendre sa retraite, et Raymond Domenech avait convoqué un petit nouveau dans le groupe pour disputer cette compétition : Franck Ribéry, qui sortait d'une grosse saison avec l'OM. Et ce dernier avait tout de suite tapé dans l'oeil de Zidane...

« Je l’ai trouvé top ! » Interrogé par L'EQUIPE en 2022, Zinedine Zidane s'est livré au sujet de Franck Ribéry dont il a fait la connaissance au stage de préparation, à Tignes, avant le début de la Coupe du Monde : « Un joueur marrant ? Franck Ribéry fait partie de ces mecs-là. La première fois qu’on a fait un stage en équipe de France avec lui, c’était à la montagne, à Tignes. Et il m’avait lancé une boule de neige ! Les autres joueurs étaient surpris. Sur moi ! Mais moi, en faisant ça, je l’ai trouvé top ! Ce n’était pas un manque de respect. Ça montrait qu’il voulait se rapprocher. Il y en a qui n’osent pas. Franck, c’était tout le contraire », confie Zinedine Zidane, qui garde donc un souvenir marquant de l'ancien attaquant de l'OM.