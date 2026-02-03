Daniel Riolo et Estelle Denis, le coup de gueule sur RMC : «Qu’est-ce que c’est que ces attitudes...»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Connu pour ses interventions dans l’After Foot le soir, Daniel Riolo est également présent dans l’émission Estelle Midi sur RMC, présentée par Estelle Denis. Ce lundi, l’éditorialiste a poussé un coup de gueule concernant une pratique de plus en plus en vogue dernièrement, mais que visiblement il ne supporte pas.

De nos jours, de plus en plus de couples en pleine préparation de leur mariage remettent en question la présence des enfants pour différentes raisons, que ce soit le budget ou la gestion du grand jour. Ce qui a fait l’objet d’un débat dans l’émission Estelle Midi lundi, où Daniel Riolo s’y est fermement opposé.

Le coup de gueule de Riolo sur les mariages “no kids” « Si tu veux réduire les coûts, tu ne te maries pas ou tu vas au McDo. C’est pas un truc de raclo un mariage. C’est quoi ce truc de réduire les coûts ? Tu fais ton budget et tu fais attention en fonction de tes invités. Tous les enfants sont des sauvages, ils sont mal éduqués, les parents ne savent pas les contrôler ? A chaque fois que j’entends parler de ça, on a l’impression que les enfants sont les derniers des sauvages et les parents ne savent pas les contrôler, mais qu’est-ce que c’est que ces attitudes ? Qu’est-ce que c’est ces parents totalement irresponsables qui ne savent pas gérer leurs mômes ? C’est fou ce que j’entends autour de ces débats depuis plusieurs semaines, cette espèce de mode du “no kids”. Bah fait pas de mômes alors si tu n’es pas capable de les gérer, s’il faut sans arrêt quelqu’un pour s’en occuper. C’est complètement délirant. Le mariage, c’est une fête familiale, ce n’est pas une soirée en boîte de nuit », a déclaré Daniel Riolo.

💒 Boom des mariages "no kids" : navrant ou réjouissant ?



🎙️@DanielRiolo: "C'est pas un truc de raclo un mariage (...) tout le monde doit être là"#EstelleMidi pic.twitter.com/NARcQpcPxv — Estelle Midi (@EstelleMidi) February 2, 2026