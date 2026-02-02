«Je n'ai pas envie d'y retourner» : Daniel Riolo fait un choix fort

Amadou Diawara

Ce lundi, Daniel Riolo était l'invité d'Estelle Denis, et ce, dans l'émission Estelle Midi. Interrogé sur son enfance, le journaliste de RMC Sport est passé aux aveux. En effet, Daniel Riolo a annoncé qu'il ne comptait pas revivre dans une ville qu'il connait très bien, avant d'expliquer pourquoi.

«Dès que j'ai eu 17-18 ans, mon idée, c'était de partir» « Si ce serait un rêve ou un cauchemar de revenir vivre là où j'ai grandi ? J'ai passé une super enfance là-bas. C'était très chouette. Mais dès que j'ai eu 17-18 ans, mon idée, c'était de partir. Mais tout le monde n'avait pas cette idée-là. Il y a en a qui sont restés à Ris-Orangis, qui vivent très bien et qui sont très heureux. Chacun ses projets et ses visions de la vie. Je n'ai jamais pensé revenir. J'y retourne au minimum une fois par semaine pour voir mes parents, et c'est très bien », a confié Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.