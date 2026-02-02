Foot féminin : Les propos polémiques d’une icône française

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le football féminin n'a jamais suscité autant d'intérêt en France, mais les critiques sur le niveau des matches sont encore nombreuses et flirtent parfois avec la misogynie. Dernier exemple en date, cette figure du football français qui n’a d’ailleurs pas été tendre à l’égard des joueuses, en évoquant notamment leur « bassin plus large » pour se justifier.

Grâce à Laure Boulleau, Wendie Renard, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry, Louisa Nécib, Gaëtane Thiney, Marie-Antoinette Katoto, Sakina Karchaoui, ou encore Kadidiatou Diani, stars passées ou actuelles de l’équipe de France, le football féminin a connu une montée en puissance dans le pays au cours des dernières années. Dimanche, 14 070 spectateurs étaient d’ailleurs réunis pour assister au choc de Première Ligue féminine entre le PSG et l’OL (0-1). Le football féminin n'a jamais suscité autant d'intérêt, mais les critiques restent nombreuses sur le niveau global.

« Une femme est faite pour mettre des enfants au monde, avec un bassin plus large » Dans un entretien accordé à L’Est Éclair, Guy Roux n’a d’ailleurs pas mâché ses mots sur le sujet. « J’ai beaucoup de respect pour ces jeunes femmes qui pratiquent leur sport favori. Mais si vous me demandez si les rencontres féminines sont spectaculaires, je vous renvoie aux matchs de D1 qui se disputent devant 800 spectateurs. J’avais rencontré, à une époque, une championne d’Europe du 100 m en athlétisme. Elle avait avoué que, malgré tous les entraînements possibles, Bolt lui mettrait toujours 12 ou 14 mètres sur la distance. Les hommes et les femmes ne sont pas faits de la même façon, pas avec les mêmes tissus. Une femme est faite pour mettre des enfants au monde, avec un bassin plus large. Et le foot n’est pas fait pour les bassins larges », a confié l’ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre. Et d’ajouter : « Nos U14 battaient nos seniors féminines récemment. Comme les filles évoluent désormais en deuxième division, ce sont sans doute les U15 qui les battraient aujourd’hui. Les meilleures joueuses de foot sont taillées comme les garçons. »