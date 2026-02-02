Laure Boulleau lance l’alerte, c’était mieux avant à Paris !

Présent sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Laure Boulleau a réagi aux propos de l’entraîneur du PSG, selon lequel la seule différence avec la saison dernière est la pression mise par le RC Lens. Un avis que ne partage pas la consultante de Canal+, estimant qu’à la même période, le club de la capitale était en progression.
Vainqueur sur la pelouse de Strasbourg (1-2) dimanche soir, le PSG a repris son fauteuil de leader de Ligue 1, que le RC Lens occupait provisoirement après son succès lors de la réception du Havre vendredi (1-0). Alors que l’OM est décroché, seuls les Sang et Or mettent la pression aux Parisiens désormais dans la lutte pour le titre de champion de France, ce qui est l'unique différence avec la saison dernière, selon Luis Enrique.
« Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, c’est Lens »
« Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, c’est Lens. Ils sont différents. Le reste est comme d’habitude. J’aime la pression. S’ils veulent mettre la pression, j’aime ça. Nous sommes habitués à avoir ce type de pression. On doit montrer demain que nous aimons cette pression », déclarait l’entraîneur du PSG samedi en conférence de presse.
« A cette époque-là le Paris Saint-Germain était déjà dans une courbe ascendante la saison dernière »
« J'ose espérer que le discours à la presse et celui en interne est différent », a réagi Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir. « On est en droit d'avoir des doutes dans le sens où concrètement à cette époque-là le Paris Saint-Germain était déjà dans une courbe ascendante la saison dernière après Manchester City, ils commençaient à avoir une forme éblouissante. On a des courbes complètement inversées. L'année dernière on était sur une pente ascendante. Depuis deux mois, on a une courbe qui descend, l'équipe marque moins, une perte d'efficacité, des blessés. On est en droit de se dire que le déclic est un peu tardif, le prochain match en Ligue des champions, c'est le barrage. »