Un joueur du PSG sanctionné : Neymar a fait pareil en son temps, et il n’y a pas de quoi se vanter !

Neymar, star du Paris Saint-Germain entre 2017 et 2023, a connu le succès en Ligue 1, affichant des statistiques impressionnantes. Mais le Brésilien a également eu quelques sautes d’humeur et des mauvais gestes dans la capitale, avec quelques sanctions à la clé. Aujourd’hui, un joueur de Luis Enrique suit ses traces...

Recrue la plus chère de l’histoire du football, avec un transfert estimé à 222 millions d’euros bouclé à l’été dernier, Neymar a laissé un souvenir nuancé au Paris Saint-Germain, avec un goût d’inachevé. Capable de geste de grande classe, l’attaquant brésilien aujourd’hui de 33 ans possède des statistiques impressionnantes avec le club de la capitale, totalisant 118 buts et 80 passes décisives sous le maillot rouge et bleu. Mais ses nombreuses absences restent également dans les mémoires, très souvent pour des blessures, mais pas seulement…

Neymar, joueur du PSG le plus exclu en Ligue 1 On s’en souvient peut-être moins, mais Neymar avait également un goût pour les cartons rouges durant son aventure au PSG. Rien qu’en Ligue 1, l’ancien numéro 10 a été expulsé à cinq reprises, un record à l’époque. Entre 2017, année de l’arrivée du Ney en Championnat, et décembre 2022, où il a reçu son dernier carton rouge, aucun autre joueur de Ligue 1 n’en avait récolté autant. Ce record peu glorieux, qu'il partageait dans l’histoire du PSG avec Daniel Bravo, est désormais à la portée d'un autre joueur de Luis Enrique

Red Card! Achraf Hakimi Sent Off

Strasburg 1-1 PSG https://t.co/xxdz4zvgQM pic.twitter.com/E0rcfROiGF — Patience Oluwarotimi Animola (@Staypatient) February 1, 2026