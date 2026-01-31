Neymar au PSG : «Quand j'ai appris qu'il venait...», les aveux de Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'été où tout a basculé au PSG. Après la tristement célèbre remontada pour les supporters du club de la capitale, les dirigeants parisiens dépendaient plus de 400M€ sur le marché des transferts afin de s'offrir Neymar et Kylian Mbappé entre autres. Une double opération qui avait eu le mérite de ravir le jeune talent français arrivé au PSG dans l'année de son 19ème anniversaire. Il révélait tout à Clique à l'époque.

Le 8 mars 2017, le PSG vivait ce qui reste pour beaucoup de supporters parisiens la pire humiliation de son histoire sous QSI. Au Camp Nou et alors qu'un avantage de 4 buts avait été pris pendant le 1/8ème de finale aller quelques semaines plus tôt, le Paris Saint-Germain se liquéfiait et encaissait 6 buts face au FC Barcelone notamment porté par Neymar. Score final : 6 buts à 1 et une élimination surprise. Le lendemain, la Une de L'Equipe était assez éloquente : Inqualifiable.

«Le président m'avait aussi annoncé qu'il allait venir, j'étais vraiment très content» En parallèle, Kylian Mbappé se qualifiait face à Manchester City avec l'AS Monaco et s'est hissé jusqu'au stade des demi-finales avant de perdre face à la Juventus de Dani Alves. Quand vint l'été, le PSG prenait la décision de recruter le défenseur de la Juve, la jeune star brésilienne du FC Barcelone et le crack français de l'AS Monaco. En interview avec Mouloud Achour pour Clique en septembre 2017, Mbappé revenait sur le transfert de Neymar au PSG pour 222M€, précédant le sien bouclé à la toute fin du mois d'août avec l'ASM par le biais d'un prêt d'une saison avec obligation d'achat à 180M€. « Quand j'ai appris qu'il venait (ndlr Neymar au PSG), j'avais déjà pris ma décision de venir à Paris. Le président m'avait aussi annoncé qu'il allait venir, j'étais vraiment très content ».