«J’ai voulu partir», Daniel Riolo raconte son changement de vie

Présent dans l’émission Estelle Midi, présentée par Estelle Denis, lundi, Daniel Riolo est revenu sur son enfance à Ris-Orangis, où il est né et a grandi. Une ville que l’éditorialiste de RMC a quitté à l’âge de 25 ans et où il retourne régulièrement pour voir ses parents, mais où il ne se verrait pas vivre désormais.

Connu pour ses interventions dans l’After Foot, Daniel Riolo est également chroniqueur dans l’émission d’Estelle Denis, Estelle Midi. Une émission qui traite des sujets du quotidien et lundi, un de ceux évoqués était de savoir si « revenir là où on a grandi » était un « rêve » ou un « cauchemar ». L’occasion pour Daniel Riolo de revenir sur son enfance à Ris-Orangis, qu’il a quitté à l’âge de 25 ans.

« Je n'ai jamais pensé revenir » « J'ai passé une super enfance là-bas. C'était très chouette. Je me suis souviens en tout cas que dès que j'ai eu 17-18 ans, mon idée, c'était de partir. Mais tout le monde n'avait pas cette idée-là. Il y a en a qui sont restés à Ris-Orangis, qui vivent très bien et qui sont très heureux. Chacun ses projets et sa vision de la vie. Je n'ai jamais pensé revenir. J'y retourne au minimum une fois par semaine pour voir mes parents, et c'est très bien », a confié Daniel Riolo.

🏠 Revenir vivre là où on a grandi : rêve ou cauchemar ?



🎙️@DanielRiolo : "J'ai passé une super enfance à Ris-Orangis, mais dès que j'ai eu 17-18 ans, mon idée c'était de partir. Je n'ai jamais pensé revenir"#EstelleMidi pic.twitter.com/jYLvD8U2GI — Estelle Midi (@EstelleMidi) February 2, 2026