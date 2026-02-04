L’OM a trouvé un porte-bonheur à 1 million d’euros, et ça va mal quand De Zerbi ne l’a pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme on a pu le constater en ce mois de janvier, l’Olympique de Marseille se montre très actif à chaque mercato. Et il arrive parfois aux dirigeants phocéens de flairer de très bons coups, comme ce fut le cas il y a quelques mois avec ce joueur, décisif dans la réussite du club. Les statistiques ne trompent pas…

L’Olympique de Marseille peut-il tourner la page et oublier le traumatisme causé par la large défaite en Ligue des champions contre Bruges (0-3), synonyme d’élimination ? Les hommes de Roberto De Zerbi ont en tout cas répondu présent ce mardi, pour leur premier match au Vélodrome depuis cette déconvenue, avec une victoire importante contre Rennes (3-0) en huitième de finale de la Coupe de France. Emerson Palmieri figurait notamment dans le onze de départ de l’entraîneur italien, lui qui a tout d’un porte-bonheur pour l’OM.

Le porte-bonheur de l’OM se nomme… Comme l’a fait remarquer Stats du Foot sur X, il existe clairement un OM avec et sans Emerson Palmieri. Lorsque l’international italien est sur la pelouse, le club phocéen compte 67% de victoires en compétition officielle (16/24), contre 25% en son absence (2/8). Souffrant d’une lésion à la cuisse gauche ces dernières semaines, le défenseur avait été contraint de faire l’impasse sur les quatre derniers matches, dont ceux de Ligue des champions face à Liverpool (0-3) et Bruges (0-3).