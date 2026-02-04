L’OM a trouvé un porte-bonheur à 1 million d’euros, et ça va mal quand De Zerbi ne l’a pas !

Comme on a pu le constater en ce mois de janvier, l’Olympique de Marseille se montre très actif à chaque mercato. Et il arrive parfois aux dirigeants phocéens de flairer de très bons coups, comme ce fut le cas il y a quelques mois avec ce joueur, décisif dans la réussite du club. Les statistiques ne trompent pas…
L’Olympique de Marseille peut-il tourner la page et oublier le traumatisme causé par la large défaite en Ligue des champions contre Bruges (0-3), synonyme d’élimination ? Les hommes de Roberto De Zerbi ont en tout cas répondu présent ce mardi, pour leur premier match au Vélodrome depuis cette déconvenue, avec une victoire importante contre Rennes (3-0) en huitième de finale de la Coupe de France. Emerson Palmieri figurait notamment dans le onze de départ de l’entraîneur italien, lui qui a tout d’un porte-bonheur pour l’OM.
Le porte-bonheur de l’OM se nomme…
Comme l’a fait remarquer Stats du Foot sur X, il existe clairement un OM avec et sans Emerson Palmieri. Lorsque l’international italien est sur la pelouse, le club phocéen compte 67% de victoires en compétition officielle (16/24), contre 25% en son absence (2/8). Souffrant d’une lésion à la cuisse gauche ces dernières semaines, le défenseur avait été contraint de faire l’impasse sur les quatre derniers matches, dont ceux de Ligue des champions face à Liverpool (0-3) et Bruges (0-3).
« Je n’avais jamais vu une chose pareille »
Emerson Palmieri apparaît comme l’un des bons coups du dernier mercato estival, le champion d’Europe 2021 débarquant en provenance de West Ham pour deux saisons sous la forme d’un transfert estimé à 1 million d’euros, bonus compris. Il n’avait pas mis longtemps à s’acclimater à l’environnement marseillais. « Je n’avais jamais vu une chose pareille », confiait-il en octobre, dans un entretien accordé à CalcioMercato, concernant l’ambiance au Vélodrome. « Cela te donne une motivation énorme, les supporters nous ont poussés jusqu’à la fin, et j’imagine la pression que ça met sur les adversaires ».
L’ancien joueur de Chelsea était également revenu sur son entente avec Roberto De Zerbi, qu’il décrivait comme « une personne spéciale ». « J’ai eu beaucoup d’entraîneurs dans ma carrière, mais je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui, avait-il reconnu. Il met une passion incroyable dans tout ce qu’il fait. Et surtout, il accorde beaucoup d’importance à l’aspect humain. Avec lui, on peut parler de tout. Avant mon arrivée, il m’avait dit que si ma femme ou mes enfants avaient besoin de quoi que ce soit, il serait là. »