Le PSG se rate : L'OM en profite et sauve sa saison ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison de l'OM était bien partie, mais les résultats n'ont pas suivi et désormais, le club phocéen est éliminé de la Ligue des champions et distancé en Ligue 1. Tous les espoirs marseillais ne sont toutefois pas perdus... grâce au PSG.

Le début de l'année de l'OM a quasiment tué les espoirs marseillais de remporter un grand trophée. Eliminé de façon précoce de la Ligue des champions et battu par le PSG dans le Trophée des champions, le club phocéen est également distancé par le PSG et le RC Lens en Ligue 1. Cependant, le mois de janvier a également vu le Paris FC rendre service à tous les autres clubs français en éliminant le PSG de la Coupe de France. Cela offre une opportunité quasiment unique à l'OM de remporter un premier trophée depuis 2012 et surtout une première Coupe de France depuis... 1989 !

🗣💬 "Il faut à tout prix que l'OM gagne la Coupe de France après la honte subie en Belgique."



Dugarry estime que Marseille ne s'est pas pleinement rassuré contre Rennes et doit enchaîner pour rester ambitieux cette saison avec un titre à la clé. pic.twitter.com/sokCFOxJsJ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 4, 2026

La Coupe de France pour sauver la saison de l'OM ? Tombeur de Rennes (3-0) mardi soir, l'OM est donc qualifié pour les quarts de finale, et Roberto De Zerbi se projette déjà sur le futur dans cette compétition. « Peu importe l’adversaire. Si on joue avec la bonne tête et la bonne intensité, on peut battre tout le monde. L’important, c’est de retrouver cette constance. Quand nous sommes concentrés comme ce soir, comme face à Lens, Paris ou Madrid, nous sommes très forts, quel que soit le système. Ce qui compte, c’est l’état d’esprit », a confié le technicien italien en conférence de presse.