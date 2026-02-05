Le PSG se rate : L'OM en profite et sauve sa saison ?

La saison de l'OM était bien partie, mais les résultats n'ont pas suivi et désormais, le club phocéen est éliminé de la Ligue des champions et distancé en Ligue 1. Tous les espoirs marseillais ne sont toutefois pas perdus... grâce au PSG.
Le début de l'année de l'OM a quasiment tué les espoirs marseillais de remporter un grand trophée. Eliminé de façon précoce de la Ligue des champions et battu par le PSG dans le Trophée des champions, le club phocéen est également distancé par le PSG et le RC Lens en Ligue 1. Cependant, le mois de janvier a également vu le Paris FC rendre service à tous les autres clubs français en éliminant le PSG de la Coupe de France. Cela offre une opportunité quasiment unique à l'OM de remporter un premier trophée depuis 2012 et surtout une première Coupe de France depuis... 1989 !
La Coupe de France pour sauver la saison de l'OM ?
Tombeur de Rennes (3-0) mardi soir, l'OM est donc qualifié pour les quarts de finale, et Roberto De Zerbi se projette déjà sur le futur dans cette compétition. « Peu importe l’adversaire. Si on joue avec la bonne tête et la bonne intensité, on peut battre tout le monde. L’important, c’est de retrouver cette constance. Quand nous sommes concentrés comme ce soir, comme face à Lens, Paris ou Madrid, nous sommes très forts, quel que soit le système. Ce qui compte, c’est l’état d’esprit », a confié le technicien italien en conférence de presse.
«Je veux aller au bout»
Pierre-Emerick Aubameyang était quant à lui encore plus catégorique en affirmant que c'était devenu l'objectif prioritaire du club phocéen. « C’est très spécial. Je suis revenu à Marseille pour vivre de grandes émotions. Gagner ici, c’est différent. Je veux aller au bout, offrir un titre à ce club et à ces supporters. On est en quart de finale, ça avance bien, mais tout passera par la régularité et les bonnes performances. À nous de continuer comme ça », confiait le Gabonais après le match en zone mixte.