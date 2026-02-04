Mohamed Henni interpelle un joueur de l’Algérie : «Faites-vous petits…»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mohamed Henni en a ruiné des télévisions ces derniers mois avec l’OM. Et pour cause, l’équipe de Roberto De Zerbi a subi pas mal de désillusions. Rien que la semaine dernière, Marseille a été éliminé de la Ligue des champions au terme d’une soirée noire avec une correction subie sur la pelouse du Club Brugge (0-3). Le vidéaste ne l’a pas oublié au moment de l’ouverture du score d’un international algérien de l’OM mardi…

Tout a très vite basculé à l’OM. Alors que le club phocéen avait parfaitement intégré les recrues hivernales Ethan Nwaneri et Quinten Timber au cours de la réception du RC Lens au Vélodrome (3-1), la semaine qui suivait allait chambouler la saison de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, il suffisait seulement de sauver les meubles lors du déplacement de l’équipe à Bruges pour y affronter le Club Brugge pour la 8ème journée de saison régulière de Ligue des champions, mais ce fut le naufrage (0-3). Résultat, élimination précoce de l’OM avant même la phase à élimination directe de la C1.

Gouiri entre le raté face au Paris FC et celui-là face à Rennes, pour PLIER le match, c’est quand même pas loin de l’inadmissible. Un but et une passe décisive ce soir donc on va être clément mais il faut être méchant dans ces moments là. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) February 3, 2026

L’OM retrouve le chemin de la victoire S’en est suivi un nul concédé dans les dernières secondes du match à Jean Bouin contre le Paris FC pour la 20ème journée de Ligue 1 (2-2). De quoi plonger un peu plus l’OM dans la crise avec une réunion réclamée par les supporters à la Commanderie qui s’est déroulée lundi soir. Pour la visite du Stade Rennais en 1/8ème de finale de Coupe de France mardi soir, le groupe entraîné par Roberto De Zerbi n’avait pas le droit à l’erreur. Mission accomplie avec brio par les joueurs de l’OM qui ont infligé une défaite aux Bretons de 3 buts à 0. Direction les quarts de finale de la coupe nationale pour l’Olympique de Marseille.