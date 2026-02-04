Mohamed Henni interpelle un joueur de l’Algérie : «Faites-vous petits…»

Mohamed Henni en a ruiné des télévisions ces derniers mois avec l’OM. Et pour cause, l’équipe de Roberto De Zerbi a subi pas mal de désillusions. Rien que la semaine dernière, Marseille a été éliminé de la Ligue des champions au terme d’une soirée noire avec une correction subie sur la pelouse du Club Brugge (0-3). Le vidéaste ne l’a pas oublié au moment de l’ouverture du score d’un international algérien de l’OM mardi…
Tout a très vite basculé à l’OM. Alors que le club phocéen avait parfaitement intégré les recrues hivernales Ethan Nwaneri et Quinten Timber au cours de la réception du RC Lens au Vélodrome (3-1), la semaine qui suivait allait chambouler la saison de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, il suffisait seulement de sauver les meubles lors du déplacement de l’équipe à Bruges pour y affronter le Club Brugge pour la 8ème journée de saison régulière de Ligue des champions, mais ce fut le naufrage (0-3). Résultat, élimination précoce de l’OM avant même la phase à élimination directe de la C1.
L’OM retrouve le chemin de la victoire
S’en est suivi un nul concédé dans les dernières secondes du match à Jean Bouin contre le Paris FC pour la 20ème journée de Ligue 1 (2-2). De quoi plonger un peu plus l’OM dans la crise avec une réunion réclamée par les supporters à la Commanderie qui s’est déroulée lundi soir. Pour la visite du Stade Rennais en 1/8ème de finale de Coupe de France mardi soir, le groupe entraîné par Roberto De Zerbi n’avait pas le droit à l’erreur. Mission accomplie avec brio par les joueurs de l’OM qui ont infligé une défaite aux Bretons de 3 buts à 0. Direction les quarts de finale de la coupe nationale pour l’Olympique de Marseille.
«Je n’ai pas compris pourquoi Gouiri célèbre le but après toutes les clim qu’on s’est prises»
Premier buteur de la soirée, imité par la suite par Mason Greenwood puis Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri a célébré sa réalisation. Une joie du joueur de l’Olympique de Marseille et de la sélection algérienne qui a interpellé Mohamed Henni. Le vidéaste marseillais et fervent supporter de l’OM s’est interrogé sur son compte Instagram en Story. « Ça commence fort. Par contre, je n’ai pas compris pourquoi Gouiri célèbre le but après toutes les clim qu’on s’est prises. Faites-vous petits ». Pour ce qui est des clims en question, Henni fait sans doute allusion à la défaite contre le PSG au Trophée des champions (2-2 puis 1-4 aux tirs au but) en plus du Paris FC et du Club Brugge.