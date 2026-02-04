Il n'hésite pas à recadrer son coéquipier, la scène à l'origine d'un changement à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, l'OM a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les joueurs de Roberto De Zerbi se sont imposés face au Stade Rennais (3-0). Une large victoire qui a tout de même laissé place à des tensions chez Olympiens. D'autres ont alors dû intervenir pour calmer les esprits. De quoi provoquer un futur changement du côté de Marseille ?

Grâce à Amine Gouiri, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a donc balayé le Stade Rennais pour avancer en Coupe de France. C'est l'international algérien qui a ouvert le score, profitant d'un très gros travail de Timothy Weah. En effet, dans son couloir droit, l'Américain a fait preuve d'une énorme hargne pour arracher le ballon à la défense bretonne et ensuite Gouiri a pu en profiter pour trouver le chemin des filets.

Medina calmé par Weah ! Exemplaire sportivement, Timothy Weah l'est aussi dans le comportement. Arrivé pourtant au début de la saison en provenance de la Juventus, le joueur de l'OM a une attitude irréprochable et il en demande au reste de ses coéquipiers. On a pu le voir lors de ce match du club phocéen face au Stade Rennais. En effet, en fin de match, alors que Facundo Medina se chauffait avec un adversaire, Weah est intervenu pour demander à son coéquipier argentin de se calmer.