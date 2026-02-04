«Comment il peut me parler comme ça ?» : Ça tourne mal contre l’OM, un joueur pris à partie dans le vestiaire ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une semaine après son élimination désastreuse en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a décroché un succès important sur la pelouse du Vélodrome, s’imposant face à Rennes (3-0) lors de son huitième de finale de la Coupe de France. Si le club phocéen s’est offert une respiration en pleine crise, cela aurait chauffé dans le vestiaire de la formation bretonne.

L’OM était dans l’obligation d’un bon résultat mardi, pour son premier match au Vélodrome depuis l’humiliation sur la pelouse de Bruges (0-3) et cette élimination en Ligue des champions. Mission réussie pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant le Stade Rennais (3-0). Un mauvais résultat de plus pour la formation bretonne, qui n’a plus gagné depuis près d’un mois, restant sur claque face à Monaco (0-4). De quoi susciter des tensions dans le vestiaire.

Ce grand nom du foot français a pris «dix ans» à l’OM ! https://t.co/fWTKoGjbQd — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

« T’es pas un bon joueur toi » A en croire les informations divulguées par Mohamed Toubache-Ter, très influent sur le réseau social X, Habib Beye aurait pris à partie l’un de ses joueurs dans le vestiaire rennais, en marge du match contre l’OM. « T’es pas un bon joueur toi, t’es là pour percuter c’est tout », aurait lancé l’entraîneur sénégalais, en direction de Mousa Al-Taamari, interpellé selon Toubache-Ter. « Comment il peut me parler comme ça ? Comment un joueur peut être en confiance quand on lui parle comme ça ? Vous trouvez que c’est normal ? », aurait rétorqué l’attaquant jordanien.