Les supporters en colère : «Ils ont compris...» La conséquence sur les joueurs de l'OM après la réunion

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur ce mardi soir du Stade Rennais en Coupe de France, l'OM s'est offert un peu d'air et a calmé par la même occasion la colère des supporters. Dernièrement, ça grondait à Marseille où l'élimination de la Ligue des Champions a eu du mal à passer. Une réunions entre les fans et les joueurs de l'OM a d'ailleurs eu lieu. De quoi permettre de tirer quelques enseignements dans le vestiaire olympien.

Malheureusement pour l'OM, le parcours en Ligue des Champions s'est arrêté. Il n'y aura pas de seizièmes de finale pour le club phocéen, éliminé aux portes du top 24 pour un petit but. Un scénario cruel pour la bande à Roberto De Zerbi qui a suscité la colère des supporters de l'OM. Et pour ne rien arranger, les Olympiens ont ensuite fait match nul contre le Paris FC (2-2), gâchant une avance de deux buts dans les dernières minutes du match.

Il n'hésite pas à recadrer son coéquipier, la scène à l'origine d'un changement à l'OM ? https://t.co/7A4O5ZrVPh — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

Des supporters en colère face aux joueurs de l'OM Forcément, tout cela n'a fait qu'envenimer les choses avec les supporters de l'OM, plus énervés que jamais. Et c'est dans ce climat tendu qu'une réunion s'est tenue entre ces derniers, les joueurs ainsi que la direction olympienne. Chaque partie a alors pu prendre la parole pour évoquer la situation actuelle du côté de l'OM. Si la dernière fois ça avait dégénéré avec notamment la démission de Marcelino, alors entraîneur, cette fois, c'est resté plutôt calme.