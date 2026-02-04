Les supporters en colère : «Ils ont compris...» La conséquence sur les joueurs de l'OM après la réunion

Vainqueur ce mardi soir du Stade Rennais en Coupe de France, l'OM s'est offert un peu d'air et a calmé par la même occasion la colère des supporters. Dernièrement, ça grondait à Marseille où l'élimination de la Ligue des Champions a eu du mal à passer. Une réunions entre les fans et les joueurs de l'OM a d'ailleurs eu lieu. De quoi permettre de tirer quelques enseignements dans le vestiaire olympien.
Malheureusement pour l'OM, le parcours en Ligue des Champions s'est arrêté. Il n'y aura pas de seizièmes de finale pour le club phocéen, éliminé aux portes du top 24 pour un petit but. Un scénario cruel pour la bande à Roberto De Zerbi qui a suscité la colère des supporters de l'OM. Et pour ne rien arranger, les Olympiens ont ensuite fait match nul contre le Paris FC (2-2), gâchant une avance de deux buts dans les dernières minutes du match.
Des supporters en colère face aux joueurs de l'OM
Forcément, tout cela n'a fait qu'envenimer les choses avec les supporters de l'OM, plus énervés que jamais. Et c'est dans ce climat tendu qu'une réunion s'est tenue entre ces derniers, les joueurs ainsi que la direction olympienne. Chaque partie a alors pu prendre la parole pour évoquer la situation actuelle du côté de l'OM. Si la dernière fois ça avait dégénéré avec notamment la démission de Marcelino, alors entraîneur, cette fois, c'est resté plutôt calme.
« La rencontre avec les supporters a fait du bien à tout le monde »
Quid des répercussions de cette réunion sur les joueurs de l'OM ? Après la victoire face à Rennes, Pierre-Emerick Aubameyang a confié, rapporté par Le Phocéen : « Avec mon expérience, j’ai essayé d’expliquer ce qu’est Marseille, comment fonctionne cette ville et ce club. La rencontre avec les supporters hier a fait du bien à tout le monde, surtout aux nouveaux. Ils ont compris l’importance du lien entre le public et l’équipe. On a assez parlé, maintenant il faut agir sur le terrain. Aujourd’hui, on l’a fait. À nous de garder cette régularité ». Les supporters de l'OM attendaient une réaction sur le terrain, ils l'ont eu avec cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, un trophée jouable cette saison pour l'OM.