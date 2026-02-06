PSG - OM : Coup dur à Paris, un absent de taille est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG reçoit l’OM au Parc des Princes pour le second Classique de la saison en championnat. Un choc qui s’annonce déjà électrique, même si du côté parisien, Luis Enrique devrait être privé d’un élément très important de son système. Explications.

Le jour de Classique approche. Actuellement dans des dynamiques opposées, le PSG et l’OM vont s’affronter ce dimanche soir pour la troisième fois de la saison. Si les hommes de Luis Enrique l’avaient emporté au tirs aux but en début d’année à l’occasion du Trophée des Champions, Marseille avait réussi à surprendre les Parisiens au Vélodrome en septembre dernier en championnat (1-0).

OM : Un an plus tard, le PSG refait le coup et s'offre une nouvelle star ? https://t.co/cI6Z4YDj9n — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

L’OM se tien prêt face au PSG Le PSG a donc une revanche à prendre face à son ennemi marseillais, qui de son côté, ne compte pas se laisser faire. Présent en conférence de presse ce vendredi avant de s’envoler vers Paris, Roberto De Zerbi a annoncé la couleur avant ce choc : « On se prépare pour pouvoir gagner. Mais il n'y a pas de recette et je ne suis pas cuisinier. Il faudra avoir faim, avoir de l'orgueil, ne jamais oublier Bruges et jouer au foot avec nos qualités. On représente une ville, une histoire. C'est une fierté et une responsabilité », a ainsi confié l’entraîneur italien.