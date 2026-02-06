PSG - OM : Coup dur à Paris, un absent de taille est annoncé !

Ce dimanche soir, le PSG reçoit l’OM au Parc des Princes pour le second Classique de la saison en championnat. Un choc qui s’annonce déjà électrique, même si du côté parisien, Luis Enrique devrait être privé d’un élément très important de son système. Explications.
Le jour de Classique approche. Actuellement dans des dynamiques opposées, le PSG et l’OM vont s’affronter ce dimanche soir pour la troisième fois de la saison. Si les hommes de Luis Enrique l’avaient emporté au tirs aux but en début d’année à l’occasion du Trophée des Champions, Marseille avait réussi à surprendre les Parisiens au Vélodrome en septembre dernier en championnat (1-0).
L’OM se tien prêt face au PSG
Le PSG a donc une revanche à prendre face à son ennemi marseillais, qui de son côté, ne compte pas se laisser faire. Présent en conférence de presse ce vendredi avant de s’envoler vers Paris, Roberto De Zerbi a annoncé la couleur avant ce choc : « On se prépare pour pouvoir gagner. Mais il n'y a pas de recette et je ne suis pas cuisinier. Il faudra avoir faim, avoir de l'orgueil, ne jamais oublier Bruges et jouer au foot avec nos qualités. On représente une ville, une histoire. C'est une fierté et une responsabilité », a ainsi confié l’entraîneur italien.
Deux absents de taille pour Luis Enrique
D’un autre côté, Luis Enrique lui, peut se réjouir. Et pour cause, l’entraîneur du PSG peut compter sur les retours récents de plusieurs joueurs importants comme João Neves et Achraf Hakimi, ou encore Kang-In Lee, qui étaient tous indisponibles au cours des dernières semaines de compétition. En revanche, s’il a repris l’entraînement ce vendredi, Khvicha Kvaratskhelia (victime d’une entorse de la cheville face à Newcastle) ne devrait pas être disponible, tout comme Fabian Ruiz. D’après l’Equipe, le milieu de terrain espagnol, qui n’a plus joué depuis le match face au Sporting CP le 20 janvier, ne devrait pas non plus être disponible pour ce choc. Pour rappel, le numéro 8 est victime d’une contusion au niveau du genou gauche.