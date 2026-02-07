XV de France : Romain Ntamack sort du silence (et c’est important pour la suite du 6 Nations)

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations a démarré sur les chapeaux de roue pour le XV de France, avec une victoire bonifiée contre l’Irlande en match d’ouverture (36-14). Il y avait toutefois des nombreux absents de taille et c’est notamment le cas de Romain Ntamack, qui ne devrait pas retrouver Antoine Dupont de sitôt.

Eblouissant avec l’UBB depuis un an, Matthieu Jalibert a confirmé avec le XV de France. L'ouvreur a su profiter du forfait de Romain Ntamack pour ce début de Tournoi des 6 Nations pour retrouver le poste de numéro 10, avec un certain succès. Certains avaient des doutes concernant sa cohabitation avec Antoine Dupont, mais ils ont finalement été balayés l’espace d’un seul match.

Jalibert cartonne avec le XV de France Les hommages n’ont pas manqué après le match, notamment chez les anciens jours du XV de France. « Le potentiel de cette charnière reste encore très élevé. Lorsqu’ils auront trouvé tous leurs automatismes et qu’Antoine Dupont sera à 100 %, ça peut être explosif ! » a expliqué l’ancien demi de mêlée Guy Accoceberry, pour Sud-Ouest. « C’est peut-être la pièce qui permettra au XV de France d’atteindre le titre de champion du monde en 2027 en Australie ! ».