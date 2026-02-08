Antoine Dupont brille devant Iris Mittenaere : Le XV de France lui donne des «frissons»

Jeudi soir, le XV de France a parfaitement lancé son Tournoi des VI Nations en dominant assez largement l'Irlande (36-14). Pour son grand retour avec les Bleus, Antoine Dupont a réalisé une solide prestation sous les yeux de sa compagne Iris Mittenaere.
Jeudi soir, le XV de France lançait la défense de son titre dans le Tournoi des VI Nations par un énorme choc contre l'Irlande au Stade de France. Et les Bleus se sont largement imposés (36-14) confirmant leur statut de grand favori du Tournoi. Une très belle victoire pour le grand retour d'Antoine Dupont, quasiment un an après sa dernière apparition avec le maillot du XV de France... contre l'Irlande le 8 mars dernier, date à laquelle il s'était gravement blessé au genou.
Iris Mittenaere a des «frissons» devant le XV de France
Un évènement qu'Iris Mittenaere ne pouvait pas manquer. L'ancienne Miss France, en couple avec Antoine Dupont, était donc présente dans les tribunes du Stade de France d'où elle a publié plusieurs story sur Instagram. Sur l'une d'elles, Iris Mittenaere filme le moment où La Marseillaise est reprise par tout le stade, ce qui lui donne des «frissons» comme elle l'écrit en commentaire d'une de ses publications. Elle a donc pu assister à la très belle prestation d'Antoine Dupont.
Antoine Dupont peut savourer son retour
D'ailleurs, le capitaine du XV de France évoquait ce très bon résultat à l'issue du match en conférence de presse. Heureux de la victoire, Antoine Dupont refusait toutefois de s'enflammer : « Ambitieux, on l'est de toute façon. Après, on sait comment fonctionne le Tournoi. C'est bateau à dire, mais on prend les matchs les uns après les autres. On va avoir un déplacement à Cardiff, qui est toujours un match spécial, le jouer dans cette enceinte. On a toujours eu des matchs compliqués là-bas. Donc on va déjà se projeter sur ce match-là avant de voir pour la suite. Nos ambitions, elles sont toujours là. Mais on doit faire les choses dans l'ordre. On a maintenant cette expérience-là de ne pas s'emballer et faire ce qu'il faut pour gagner les matchs les uns après les autres. Il n'y a que comme ça qu'on peut rêver grand ».