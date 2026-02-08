Antoine Dupont brille devant Iris Mittenaere : Le XV de France lui donne des «frissons»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, le XV de France a parfaitement lancé son Tournoi des VI Nations en dominant assez largement l'Irlande (36-14). Pour son grand retour avec les Bleus, Antoine Dupont a réalisé une solide prestation sous les yeux de sa compagne Iris Mittenaere.

Jeudi soir, le XV de France lançait la défense de son titre dans le Tournoi des VI Nations par un énorme choc contre l'Irlande au Stade de France. Et les Bleus se sont largement imposés (36-14) confirmant leur statut de grand favori du Tournoi. Une très belle victoire pour le grand retour d'Antoine Dupont, quasiment un an après sa dernière apparition avec le maillot du XV de France... contre l'Irlande le 8 mars dernier, date à laquelle il s'était gravement blessé au genou.

Miss Univers fan de rugby ou amoureuse transi ? Iris Mittenaere était dans les tribunes du Stade de France pour assister à la victoire des Bleus face aux Irlandais en ouverture du Tournoi des VI Nations. pic.twitter.com/D5SI39Kexs — Paris Match (@ParisMatch) February 6, 2026

Iris Mittenaere a des «frissons» devant le XV de France Un évènement qu'Iris Mittenaere ne pouvait pas manquer. L'ancienne Miss France, en couple avec Antoine Dupont, était donc présente dans les tribunes du Stade de France d'où elle a publié plusieurs story sur Instagram. Sur l'une d'elles, Iris Mittenaere filme le moment où La Marseillaise est reprise par tout le stade, ce qui lui donne des «frissons» comme elle l'écrit en commentaire d'une de ses publications. Elle a donc pu assister à la très belle prestation d'Antoine Dupont.