Habib Beye supplié : La demande inattendue reçue après son arrivée à l'OM

Avec la signature d’Habib Beye, c’est clairement un retour aux sources pour l’Olympique de Marseille. L’actuel entraineur a en effet été joueur et même capitaine du club phocéen de 2003 à 2007, mais il n’a pas connu que des bons moments, avec notamment deux finales de Coupe de France perdues.
C’est une nouvelle page qui s’ouvre à Marseille. Après la violente crise des dernières semaines, l’OM a enfin retrouvé un entraineur avec la signature d’Habib Beye. Et il aura beaucoup de travail devant lui, avec des objectifs très importants d’ici la fin de la saison.
Mission Coupe de France pour Habib Beye ?
Dans le communiqué qui a récemment annoncé sa signature, Habib Beye a en tout cas pu compter sur le soutien du propriétaire de l’OM, qui n’a pas manqué de parler de ces échéances très importantes importantes qui se profilent. « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison » a déclaré Frank McCourt, qui n’a toujours pas vu le moindre titre depuis qu’il a racheté le club en octobre 2016.
« S'il te plait Habib, ce devait être nous à l'époque »
L’un de ces « défis » n’est autre qu’une possible victoire en Coupe de France, titre que Habib Beye a raté à deux reprises en 2006 et 2007, face au PSG puis face au FC Sochaux-Montbéliard. Et une victoire ferait très plaisir à un certain Laurent Spinosi, qui était entraineurs des gardiens marseillais à l’époque. « S'il ramène la Coupe de France, je serai obligé de l'appeler » a expliqué celui qui a quitté l’OM en 2021, dans les colonnes de La Provence. « S'il te plait Habib, ce devait être nous à l'époque. S'il te plait, laisse-moi la toucher ».