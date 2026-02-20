Habib Beye supplié : La demande inattendue reçue après son arrivée à l'OM

Axel Cornic

Avec la signature d’Habib Beye, c’est clairement un retour aux sources pour l’Olympique de Marseille. L’actuel entraineur a en effet été joueur et même capitaine du club phocéen de 2003 à 2007, mais il n’a pas connu que des bons moments, avec notamment deux finales de Coupe de France perdues.

C’est une nouvelle page qui s’ouvre à Marseille. Après la violente crise des dernières semaines, l’OM a enfin retrouvé un entraineur avec la signature d’Habib Beye. Et il aura beaucoup de travail devant lui, avec des objectifs très importants d’ici la fin de la saison.

Bienvenue à Marseille 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🤝 pic.twitter.com/P6iqfHlgY1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2026

Mission Coupe de France pour Habib Beye ? Dans le communiqué qui a récemment annoncé sa signature, Habib Beye a en tout cas pu compter sur le soutien du propriétaire de l’OM, qui n’a pas manqué de parler de ces échéances très importantes importantes qui se profilent. « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison » a déclaré Frank McCourt, qui n’a toujours pas vu le moindre titre depuis qu’il a racheté le club en octobre 2016.