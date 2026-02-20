«Je ne prendrai le poste que quand...» : Un entraîneur s'imagine déjà à l'OM (et les Marseillais le connaissent bien)

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'OM traverse actuellement une période très difficile. Malgré la volonté de Roberto De Zerbi de rester des années au club, l'entraîneur italien a fini par faire ses valises. Le club a déjà trouvé un remplaçant en la personne de Habib Beye, qui va essayer de relever un défi. Malgré la pression énorme à l'OM, c'est un poste qui est convoité par beaucoup de candidats. L'un d'entre eux se verrait bien prendre la relève.

Ces dernières années, l'OM a vu passer de nombreux entraîneurs qui n'ont pas vraiment su s'imposer sur la durée. Le club de la cité phocéenne est difficile à prendre en main mais ce défi ne fait pas peur à tout le monde. Joey Barton, qui a joué à Marseille le temps d'une saison, s'est déjà dit prêt à relever le défi. Il s'est dit enclin à occuper ce poste mais pas sûr que son arrivée éventuelle fasse rêver grand monde.

Joey Barton se verrait bien entraîner l'OM Ancien milieu de terrain, Joey Barton a passé quasiment toute sa carrière en Angleterre, à Manchester City notamment. Lors de la saison 2012-2013, il a été prêté à l'OM alors qu'il évoluait au Queens Park Rangers. Une expérience qu'il semble avoir apprécié puisqu'il se sent prêt à revenir en tant que coach. « On ne s'ennuiera pas si je deviens un jour entraîneur de l'OM ? J'ai hâte moi aussi (rire) ! J'essaierai d'être meilleur comme entraîneur de l'OM que je l'ai été comme joueur de l'OM. Il y a de la marge » déclarait-il à L'Equipe en 2020. Pour le moment, il n'a connu que des expériences en 3ème division anglaise à Fleetwood et à Bristol Rovers.