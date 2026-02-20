«Je me suis vu mourir» : Un joueur de foot miraculé, la scène touchante sur les réseaux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A seulement 19 ans, la carrière de footballeur d'un jeune défenseur d'un club de Ligue 1 aurait pu prendre une tournure dramatique. Lors des célébrations de fin d'année, le jeune talent a été grièvement blessé et aurait pu perdre la vie. Après quelques semaines éloignées du centre d'entraînement, il a signé son retour avec un accueil spécial et chaleureux.

Une Saint-Sylvestre qui restera gravée dans les mémoires, mais pas dans le bon sens du terme. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, dans le cadre des célébrations de la nouvelle année, une scène effroyable a eu lieu dans le bar La Constellation de la ville suisse de Crans-Montana. Un incendie a ôté la vie de 41 personnes en faisant en parallèle 115 blessés graves. Un joueur de football du FC Metz a fait partie de cette seconde catégorie. Un peu plus d'un mois plus tard, il se livrait non sans émotion à L'Equipe.

Quand 𝗧𝗮𝗵𝗶𝗿𝘆𝘀 réalise une visite surprise au centre d'entraînement 🥹



❤️🫂 pic.twitter.com/rFkBuTyncS — FC Metz ☨ (@FCMetz) February 20, 2026

«Je voyais les gens brûlés tout autour de moi. C'était une scène de guerre» Tahirys Dos Santos, latéral gauche de 19 ans, tenait un discours qui faisait froid dans le dos au début du mois de février. « Je me suis vu mourir. C’est trop compliqué de mettre des mots sur une chose pareille. On était dans le bar depuis trente ou quarante minutes, l'ambiance était cool. Coline a voulu aller aux toilettes, je l'ai accompagnée. Je suis sorti avant elle et je me suis dirigé vers la sortie. C'est là où j'ai vu les flammes. J'ai tout de suite compris que nous étions en danger. Je n'ai pas réfléchi. J'ai fait demi-tour pour aller la chercher. J'ai crié son prénom et elle a tout de suite vu dans mes yeux qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle m'a aussitôt suivi ». Ayant frôlé la mort, Dos Santos n'est pas ressorti indemne de l'établissement. « Dans l'escalier, je tombe. Coline aussi. Et après, c'est le trou noir. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'il s'est passé jusqu'à ce que je me retrouve à l'extérieur du bar, tout seul. Je me souviens que je me suis assis par terre, sur le bitume. Je criais le prénom de mes deux amis, celui de Coline. Je n'avais pas de réponse, c'était horrible. Je voyais les gens brûlés tout autour de moi. C'était une scène de guerre ».