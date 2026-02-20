Kylian Mbappé : «Je n'ai jamais dit ça», un mensonge sur Deschamps en équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De par son statut de sélectionneur de l'équipe de France, un poste qui est le sien depuis 2012, l'influence de Didier Deschamps est importante dans le football français et plus particulièrement dans le vestiaire des Bleus. Notamment au moment de trancher sur l'avenir de certains joueurs en club. Néanmoins, une fake news au sujet de Kylian Mbappé a poussé Deschamps à agir.

Kylian Mbappé est la figure de proue de l'équipe de France. Certes, son partenaire et ami Ousmane Dembélé a raflé le Ballon d'or 2025, Saint-Graal individuel dans le monde du football. Toutefois, le capitaine des Bleus demeure la star de la sélection tricolore que ce soit sur les terrains ou médiatiquement parlant tant son nom fait vendre. Ce fut d'ailleurs le cas avant même qu'il n'hérite du brassard de capitaine en mars 2023.

Racisme : l'affaire Vinicius @vincentduluc : "Quand Mbappé vient en zone mixte et dit qu'il l'a entendu, je crois Mbappé et ça s'arrête là."#EDG pic.twitter.com/EQQJDEGybp — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) February 19, 2026

«C'est des conneries de dire que j'ai dit qu'il fallait quitter la France» Il y a presque cinq ans de cela, l'actualité mercato de Kylian Mbappé était au cœur des discussions. Les rumeurs de signature au Real Madrid notamment étaient légion dans les médias. A l'époque buteur du PSG, Mbappé aurait été incité par son sélectionneur de rejoindre un club européen huppé. Ce que Didier Deschamps a nié en décembre 2021 sur les ondes de RMC dans l'émission Rothen s'enflamme. « C'est des conneries de dire que j'ai dit qu'il fallait quitter la France. Je n’ai jamais dit cela, ni pour lui ni pour un autre. Ce n’est pas dénigrer la Ligue 1. Par rapport aux exigences de l'équipe de France, qui est le top niveau international, plus ils seront habitués à des matchs de top niveau dans leur quotidien en championnat ou en Coupe d’Europe ils se rapprochent du niveau d’exigence. Ce n'est pas le cas au Real quand ils jouent d'autres équipes en Liga. Ce n’est pas le cas pour le Bayern dans leur championnat ».