Didier Deschamps : Snobé, il lâche une réponse cash !

Si Téji Savanier a représenté la France aux Jeux Olympiques, il n'a toutefois jamais porté le maillot de l'équipe de France A. Pourtant, avec ses performances ces dernières années, le joueur de Montpellier aurait pu avoir sa chance. Didier Deschamps en a toutefois décidé autrement. De quoi donner des regrets à Savanier ? Le principal intéressé s'est livré sur le sujet.
Téji Savanier avec le maillot de l'équipe de France, voilà une image que de nombreux fans de football auraient bien aimé voir. Avec ses performances à Montpellier, le milieu de terrain prétendait clairement à une place dans le groupe des Bleus il y a quelques années. Si Savanier avait ses partisans, Didier Deschamps n'a toutefois pas souhaité faire appel à lui depuis le début de son mandat.
« Je respecte les choix du sélectionneur »
Interrogé par Trust Sports Magazine, Téji Savanier s'est exprimé sur son absence de sélections en équipe de France. C'est ainsi que le joueur de Montpellier a confié : « Je regrette de ne jamais avoir porté le maillot de l'équipe de France ? Ce n’est pas moi qui décide. Je pense que si j’avais été dans un club plus regardé, j’aurais pu être appelé. Je respecte les choix du sélectionneur. Moi, j’ai fait mon petit bonhomme de chemin et je suis très content comme ça ».
« Je ne regrette jamais les choix que je fais »
« Il paraît que j’en étais très proche, que le sélectionneur avait évoqué mon profil lors d’une conférence de presse. Mais je ne regrette rien, non. Je vis le foot à 100 %, et je ne regrette jamais les choix que je fais, parce que c’est toujours moi qui prends les décisions. Je ne laisserai personne me guider, me dire : « Téji, il te faut aller à tel endroit pour jouer en équipe de France. » Je fais comme je le sens, comme j’en ai envie », a ensuite raconté Téji Savanier.