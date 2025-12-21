Zinedine Zidane : L'invitation insolite envoyée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela n'est pas encore officiel, mais Zinedine Zidane est d'ores et déjà annoncé comme le remplaçant de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Les prochains mois du probable futur sélectionneur des Bleus risquent donc d'être chargés. Et voilà qu'il faudrait ajouter un autre rendez-vous pour Zidane à l'initiative... d'Adil Rami.

Après Danse avec les Stars, Adil Rami s'apprête à relever un nouveau défi. En effet, le champion du monde 2018 va faire ses débuts au théâtre dans la pièce du « Jeu de la vérité », écrite par Philippe Lellouche. « Je n’ai aucune notion et je pars de zéro. Et encore zéro, c’est un compliment. Il m’a dit : « Toi, dans le football, quand tu vois des jeunes, tu sens leur potentiel. Moi c’est pareil avec le théâtre. » J’ai trouvé ça hypergentil et j’ai foncé à l’instinct. J’aime les risques », explique-t-il au Parisien.

« Toute la famille Zidane sera invitée » Interrogé sur la réaction du monde du football à sa reconversion dans le monde du théâtre, Adil Rami a annoncé que du beau monde devrait le voir venir en tournée. Y compris la famille Zidane ? « Didier Deschamps m’a encouragé et dit qu’il pourrait venir avec sa femme. Et en tournée, toute la famille Zidane sera invitée aussi. Plein de gars comme Mandanda, Thauvin, Giroud veulent venir », a lâché Adil Rami.