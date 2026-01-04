Karim Benzema : La rupture annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s'il semble ouvert à l'idée de retrouver l'équipe de France pour disputer la Coupe du Monde 2026, Karim Benzema peut-il vraiment renouer avec Didier Deschamps vu leur lourd passif ? Jérôme Rothen a évoqué le sujet en direct sur RMC et affirme que la rupture est beaucoup trop prononcée entre les deux hommes pour espérer un retour de Benzema chez les Bleus.

Forfait de dernière minute pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Karim Benzema (38 ans) avait officialisé par la suite sa retraite internationale. Il faut dire que l'histoire entre les Bleus et le buteur d'Al-Ittihad a toujours été très mouvementée, et qu'il a très longtemps été brouillé avec Didier Deschamps (entre 2015 et 2021). Pourtant, dans un entretien récemment accordé à L'EQUIPE, Benzema ouvrait la porte en vue du Mondial 2026.

Benzema chaud pour retrouver les Bleus ? « Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. Quand on m'appelle, je viens, je joue », a confié Karim Benzema, qui semble donc se mettre à disposition de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde. Mais la rupture semble trop profonde entre les deux hommes comme l'a affirmé Jérôme Rothen en direct sur RMC, dans son émission Rothen s'enflamme.