Officiel - Kylian Mbappé : C'est fini avec cette star !

Entre Kylian Mbappé et Xabi Alonso, la fin de l'histoire a été officialisée par le Real Madrid lundi soir. Soit un peu moins de 24 heures après la nouvelle désillusion madrilène contre le FC Barcelone pour un trophée national. Sur Instagram, la star du Real Madrid a fait ses adieux au vainqueur de la Ligue des champions 2014 avec le club merengue.
Tout a commencé au mois de juin aux Etats-Unis pendant la Coupe du monde des clubs entre Kylian Mbappé et Xabi Alonso. Le coach espagnol a dû opérer sans sa star offensive au début de la compétition, en raison d'une gastro-entérite contractée par le numéro 10 du Real Madrid. Depuis, Mbappé a empilé les buts, mais les résultats collectifs de la Casa Blanca ont été jugés insatisfaisants par les dirigeants merengue.
«Il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première»
Quelques heures après la défaite en finale de Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone en Arabie saoudite dimanche soir (2-3), le Real Madrid a acté sa séparation d'un commun accord avec Xabi Alonso lundi soir. « Le Real Madrid C. F. annonce que, d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première ».
«Cela a été court, mais ce fut un plaisir»
Sur son compte Instagram, par l'intermédiaire d'une Story publiée par ses soins, Kylian Mbappé a rédigé un message d'adieux à Xabi Alonso afin de mettre un point final à une relation professionnelle d'un peu plus de six mois au Real Madrid. « Cela a été court, mais ce fut un plaisir de jouer pour vous et d'apprendre à vos côtés. Merci de m'avoir fait confiance dès le premier jour. Je me souviendrai de vous comme d'un manager qui avait des idées claires et qui connaissait beaucoup de choses sur le football. Bonne chance pour la suite ».