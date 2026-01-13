Zinedine Zidane : Une grosse star à l’origine de la fin de son histoire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’histoire entre Zinedine Zidane et les Girondins de Bordeaux a duré quatre ans, entre 1992 et 1996, jusqu’au départ du Français pour la Juventus. A l’époque, Michel Platini avait joué un rôle important dans le dossier, conseillant le joueur au boss de la formation italienne.

Formé à Cannes, Zinedine Zidane a poursuivi sa carrière en France au sein des Girondins de Bordeaux. Une histoire qui a duré quatre ans, avant le départ du meneur de jeu à l’étranger, du côté de la Juventus. Invité de RMC ce lundi pour rendre hommage à Rolland Courbis, qui a notamment dirigé Zidane à Bordeaux, Michel Platini est revenu sur son rôle dans ce transfert en Italie.

Platini a joué un rôle dans le départ de Zidane « L’avocat (surnom de Giovanni Agnelli, propriétaire de la Juve) m’avait demandé ce que j’en pensais, et je lui avais conseillé de prendre Zinedine, a confié l’ancien président de l’UEFA, invité de RMC. Alors au bout de quatre mois, l’avocat m’a téléphoné et dit : ‘t’es sûr que t’as fait le bon choix ?’ J’ai dit ‘oui, t’inquiète pas, vous verrez’ ».