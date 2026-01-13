Zinedine Zidane : Une grosse star à l’origine de la fin de son histoire !

L’histoire entre Zinedine Zidane et les Girondins de Bordeaux a duré quatre ans, entre 1992 et 1996, jusqu’au départ du Français pour la Juventus. A l’époque, Michel Platini avait joué un rôle important dans le dossier, conseillant le joueur au boss de la formation italienne.
Formé à Cannes, Zinedine Zidane a poursuivi sa carrière en France au sein des Girondins de Bordeaux. Une histoire qui a duré quatre ans, avant le départ du meneur de jeu à l’étranger, du côté de la Juventus. Invité de RMC ce lundi pour rendre hommage à Rolland Courbis, qui a notamment dirigé Zidane à Bordeaux, Michel Platini est revenu sur son rôle dans ce transfert en Italie.
Platini a joué un rôle dans le départ de Zidane
« L’avocat (surnom de Giovanni Agnelli, propriétaire de la Juve) m’avait demandé ce que j’en pensais, et je lui avais conseillé de prendre Zinedine, a confié l’ancien président de l’UEFA, invité de RMC. Alors au bout de quatre mois, l’avocat m’a téléphoné et dit : ‘t’es sûr que t’as fait le bon choix ?’ J’ai dit ‘oui, t’inquiète pas, vous verrez’ ».
« C’est compliqué pour tout le monde »
« C’est compliqué pour tout le monde lorsque vous arrivez dans un autre football, une autre ville, ce n’est pas facile », a conclu Michel Platini, racontant ainsi cette histoire partagée par le passé par Rolland Courbis, décédé ce lundi 12 janvier à l’âge de 72 ans.