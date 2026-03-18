Kylian Mbappé : «Inutile», la question qui agace posée sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Touché au genou, Kylian Mbappé n’a pas pu jouer avec le Real Madrid au cours des dernières semaines. Une absence qui n’a pas manqué de faire parler et qui a même soulevé un débat qui fait de plus en plus réagir. Il en a été question ce mardi sur RMC. Et voilà que les interrogations autour de Mbappé ont éveillé un certain agacement.

En mettant la main sur Kylian Mbappé en 2024, le Real Madrid s’est offert un renfort de poids. Mais la Casa Blanca est-elle aujourd’hui vraiment meilleure avec le capitaine de l’équipe de France ? La question se pose de plus en plus en voyant le visage des Merengue avec et sans Mbappé. De quoi d’ailleurs faire dire à Bertrand Latour : « Vinicius est libéré sans lui. Je le trouve mieux depuis que Mbappé n’est pas là. Ça répond peut-être à des choses que Vinicius a derrière lui, des histoires qui lui sont arrivées, mais il est bien mieux depuis que Mbappé n’est pas là ».

Kylian Mbappé avec Ester Exposito : «Elle a toujours rêvé d'avoir un footballeur comme petit ami» et les raisons risquent de faire parler https://t.co/RqnO7JPvjW — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Comment on peut dire que le Real est meilleur sans Mbappé » Ce mardi, sur RMC, la question a été posée : le Real Madrid est-il plus fort sans Kylian Mbappé ? Souleymane Diawara a alors répondu et l'ancien joueur de l'OM a été assez agacé qu’on puisse se demander cela : « Le Real est plus fort sans Mbappé ? Non. Ce débat là est inutile. Comment on peut dire que le Real est meilleur sans Mbappé. Il joue mieux si vous voulez mais à la fin ce qu’on veut c’est les 3 points ».