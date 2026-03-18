Kylian Mbappé : «Inutile», la question qui agace posée sur RMC

Touché au genou, Kylian Mbappé n’a pas pu jouer avec le Real Madrid au cours des dernières semaines. Une absence qui n’a pas manqué de faire parler et qui a même soulevé un débat qui fait de plus en plus réagir. Il en a été question ce mardi sur RMC. Et voilà que les interrogations autour de Mbappé ont éveillé un certain agacement.
En mettant la main sur Kylian Mbappé en 2024, le Real Madrid s’est offert un renfort de poids. Mais la Casa Blanca est-elle aujourd’hui vraiment meilleure avec le capitaine de l’équipe de France ? La question se pose de plus en plus en voyant le visage des Merengue avec et sans Mbappé. De quoi d’ailleurs faire dire à Bertrand Latour : « Vinicius est libéré sans lui. Je le trouve mieux depuis que Mbappé n’est pas là. Ça répond peut-être à des choses que Vinicius a derrière lui, des histoires qui lui sont arrivées, mais il est bien mieux depuis que Mbappé n’est pas là ».
« Comment on peut dire que le Real est meilleur sans Mbappé »
Ce mardi, sur RMC, la question a été posée : le Real Madrid est-il plus fort sans Kylian Mbappé ? Souleymane Diawara a alors répondu et l'ancien joueur de l'OM a été assez agacé qu’on puisse se demander cela : « Le Real est plus fort sans Mbappé ? Non. Ce débat là est inutile. Comment on peut dire que le Real est meilleur sans Mbappé. Il joue mieux si vous voulez mais à la fin ce qu’on veut c’est les 3 points ».
« Je ne crois pas à ça »
De son côté, à propos de ce débat sur Kylian Mbappé, Jérôme Rothen a lui confié : « Moi, je ne pense pas que Kylian rend les joueurs moyens et que les mecs se disent qu’ils vont en faire un peu moins. Je ne crois pas à ça. Par contre, je crois plus à la structure de l’équipe et qu’en effet quand tu joues avec Vinicius et Mbappé en pointe, pour moi, il y en a un de trop car ils ne font pas assez d’effort pour le collectif. Je dis que quand tu joues dans la structure avec deux attaquants comme Vinicius et Mbappé, quand ils ont le ballon je préfèrent les avoir sur le terrain plutôt que des mecs avec des pieds palmés, le problème c’est que dans la maitrise du jeu, avec ce milieu de terrain, c’est trop léger pour jouer avec deux attaquants du style de Vinicius et Mbappé. Le mal est là ».