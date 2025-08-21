Carine Galli : RMC balance son nouveau partenaire !

Ayant rejoint RMC durant l'intersaison, Carine Galli sera notamment en charge d'une émission le dimanche après-midi pour le multiplex des matchs de Ligue 1. Et voilà que la journaliste sera bien accompagnée pour l'occasion. En effet, à ses côtés, on retrouvera un certain Jean-Pierre Papin, heureux de cette nouvelle aventure qui va débuter.
Désormais, c'est au micro de RMC que l'on pourra retrouver Jean-Pierre Papin. Précédemment du côté de l'OM, le Ballon d'Or 1991 a été annoncé comme nouveau consultant Ligue 1. Alors que JPP interviendra dans l'émission Rothen s'enflamme, il sera également à l'antenne le dimanche après-midi dans L’Intégrale Foot aux côtés de Carine Galli, qui a elle aussi rejoint RMC cet été.
« Je suis très heureux de rejoindre la famille RMC à la rentrée ! »
C'est un nouveau chapitre qui débute donc pour Jean-Pierre Papin. Ce qui n'est pas pour lui déplaire. « Je suis très heureux de rejoindre la famille RMC à la rentrée ! C'est un grand honneur pour moi de partager ma passion pour le football avec les auditeurs. J'ai hâte de prendre les commandes du Multiplex du dimanche après-midi en compagnie de l'excellente Carine Galli. Je suis également ravi de retrouver l'équipe de Rothen s'enflamme pour débattre et échanger sur l'actualité du ballon rond. À très vite sur RMC ! », a-t-il annoncé pour RMC.
« Avec Jean-Pierre Papin, RMC renforce encore son statut de radio du sport de référence »
De son côté, directeur général de RMC, Karim Nedjari a lui avoué à propos de l'arrivée de Jean-Pierre Papin : « Nous sommes fiers d’accueillir Jean-Pierre Papin sur RMC. Ballon d’Or, légende de l’Olympique de Marseille et de l’équipe de France, il a marqué l’histoire du football français par son talent, son palmarès et son état d’esprit. Son expérience unique et sa passion intacte vont enrichir nos antennes et offrir à nos auditeurs un regard expert, authentique et accessible. Avec Jean-Pierre Papin, RMC renforce encore son statut de radio du sport de référence ».