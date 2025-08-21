Carine Galli : RMC balance son nouveau partenaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant rejoint RMC durant l'intersaison, Carine Galli sera notamment en charge d'une émission le dimanche après-midi pour le multiplex des matchs de Ligue 1. Et voilà que la journaliste sera bien accompagnée pour l'occasion. En effet, à ses côtés, on retrouvera un certain Jean-Pierre Papin, heureux de cette nouvelle aventure qui va débuter.

Désormais, c'est au micro de RMC que l'on pourra retrouver Jean-Pierre Papin. Précédemment du côté de l'OM, le Ballon d'Or 1991 a été annoncé comme nouveau consultant Ligue 1. Alors que JPP interviendra dans l'émission Rothen s'enflamme, il sera également à l'antenne le dimanche après-midi dans L’Intégrale Foot aux côtés de Carine Galli, qui a elle aussi rejoint RMC cet été.

« Je suis très heureux de rejoindre la famille RMC à la rentrée ! » C'est un nouveau chapitre qui débute donc pour Jean-Pierre Papin. Ce qui n'est pas pour lui déplaire. « Je suis très heureux de rejoindre la famille RMC à la rentrée ! C'est un grand honneur pour moi de partager ma passion pour le football avec les auditeurs. J'ai hâte de prendre les commandes du Multiplex du dimanche après-midi en compagnie de l'excellente Carine Galli. Je suis également ravi de retrouver l'équipe de Rothen s'enflamme pour débattre et échanger sur l'actualité du ballon rond. À très vite sur RMC ! », a-t-il annoncé pour RMC.