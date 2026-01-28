«Scandaleux» : Pierre Ménès plus «rayé de la carte» que Morandini ?

Pierrick Levallet

Depuis son affaire avec Marie Portolano, où il avait été accusé de harcèlement et d’agression sexuelle, Pierre Ménès a été blacklisté dans le monde médiatique. L’ancien chroniqueur de Canal+ n’a d’ailleurs pas manqué de comparer sa situation avec celle de Jean-Marc Morandini, condamné à de la prison avec suris pour corruption de mineurs.

«Je ne fais pas partie d’un club avec Morandini» « Soit d’un côté les gens font comme si rien ne s’était passé avec la condamnation de (Jean-Marc) Morandini, et puis il y en a d’autres qui réclament sa tête à corps et à cris et hurlent au complot de (Vincent) Bolloré. Ça dépend un petit peu des intérêts des uns et des autres. Je suis un petit peu gêné, enfin non, pas un petit peu gêné, ayant moi-même été condamné pour des circonstances évidemment bien moins graves, et beaucoup moins sévèrement par la justice. Je ne fais pas partie d’un club avec Morandini, Dieu m’en préserve. Moi, j’ai été rayé de la carte pour avoir été accusé d’avoir soulevé une jupe, ce qui en plus n’est pas avéré huit ans plus tard. Et soi-disant ‘des comportements’ » a d’abord lancé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.