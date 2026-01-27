Il se sert des polémiques de la CAN 2025 pour sanctionner le Maroc

Pierrick Levallet

La CAN 2025 a fait l’objet de quelques polémiques cet hiver. Plusieurs scènes surréalistes ont eu lieu pendant la compétition, quelques unes ternissant l’image du football. De ce fait, certains voudraient sanctionner le Maroc en vue de la Coupe du monde 2030, qui se déroulera chez les Lions de l’Atlas mais aussi en Espagne et au Portugal.

Cet hiver, le Maroc a été sujet à quelques polémiques avec la CAN 2025. Des scènes surréalistes ont eu lieu pendant la compétition, notamment pendant la finale entre les Lions de l’Atlas et le Sénégal. Entre certains joueurs qui ont quitté le terrain après le penalty accordé à Brahim Diaz à la fin du temps réglementaire et les vols de serviettes récurrents pendant le tournoi, les scandales se sont accumulés. Certains voudraient ainsi sanctionner le Maroc , l'un des pays hôte de la Coupe du monde 2030, avant même que le Mondial 2026 n'ait débuté.

«La finale de la Coupe du monde 2030 aura lieu en Espagne» C’est notamment le cas du président de la RFEF (Fédération Espagnole de Footballà, Rafael Louzan. « La finale de la Coupe du monde 2030 aura lieu en Espagne. L’Espagne a fait ses preuves en matière d’organisation au fil des années et sera donc chargée de diriger la Coupe du Monde 2030. De plus, elle célébrera la finale de cette Coupe du Monde, qui sera la Coupe du Monde du centenaire » a d’abord expliqué ce dernier dans des propos rapportés par MARCA.