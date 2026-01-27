Pierre Ménès se paye Walid Acherchour

En tentant une panenka face à Villarreal après celle ratée par Brahim Diaz en finale de la CAN, Kylian Mbappé ne s’est clairement pas fait que des mais. En effet, l'attaquant du Real Madrid est la cible depuis son geste de nombreuses critiques. Walid Acherchour n’y a pas été de main morte avec Mbappé et ça n’a clairement pas plu à Pierre Ménès.
A l’occasion de la victoire du Real Madrid face à Villarreal, un moment a fait énormément parler. En effet, en fin de match, Kylian Mbappé, qui avait expliqué vouloir tout faire pour défendre Brahim Diaz après la finale de la CAN, a tenté et réussi… une panenka. Mais voilà que le geste du Français se retourne désormais contre lui. En effet, ils ont été nombreux à voir une provocation de la part de Mbappé et forcément, ça suscite son lot de critiques;
Mbappé se fait détruire !
Alors que les détracteurs de Kylian Mbappé étaient déjà nombreux, ils le sont désormais encore plus. Parmi les plus violents à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid : Walid Acherchour. Ce dernier n'a pas été tendre et ses propos ne sont clairement pas passés inaperçus. Pierre Ménès a été jusqu’à lui répondre à l'occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube.
Pierre Ménès vole à sa rescousse contre Acherchour !
« J’ai effectivement vu la sortie d’Acherchour, mais bon… Acherchour, maintenant, je pense que tout le monde voit la ficelle. Dès qu’il l’ouvre, il faut qu’il ait un avis péremptoire et définitif sur les gens et les choses, même s’il doit changer radicalement d’une semaine sur l’autre. Un coup De Zerbi navigue à vue, un coup De Zerbi fait une masterclass. Et puis encore une fois, chier sur Mbappé c’est l’assurance d’avoir un bon éclairage. Ce qui compte pour ces mecs là c’est aussi faire le buzz et d’être repris sur les réseaux. Voilà, pas très intéressant », a ainsi lâché Pierre Ménès.