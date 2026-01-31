Kylian Mbappé : Ce joli cadeau offert... à la grand-mère d'un joueur !

Axel Cornic

Star planétaire, Kylian Mbappé a acquis une popularité encore plus grande depuis son départ du Paris Saint-Germain et sa signature au Real Madrid, au cours de l’été 2024. Chaque fait et geste de l’attaquant est scruté de près, mais c’est également le cas de ses coéquipiers madrilènes, avec des nouvelles images qui ont fait réagir ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas la meilleure période pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Les deux ont en effet participé malgré eux au naufrage de l’OM en Ligue des Champions, avec une autre prestation catastrophique. Ils sont devenus la risée de la presse espagnole, après avoir perdu face au Benfica de José Mourinho, avec le coup de grâce porté par le gardien Anatoliy Trubin.

Ça ne va pas au mieux au Real Madrid Et une fois n’est pas coutume, le Français a pris la parole pour pousser un gros coup de gueule. « On n'a pas bien joué, pas joué pour gagner. Ce n'est pas un problème de qualité ou de tactique. C'est juste une question d'envie » a déclaré Kylian Mbappé, après la mauvaise prestation contre Benfica. « On n'a pas mis le rythme, ni eu la créativité nécessaire. On n'a pas de continuité dans notre jeu, il faut régler ça. Ça ne peut pas être un jour blanc un jour noir. Une équipe de champions ne fait pas ça ».