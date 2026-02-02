«Cirque Pinder», Dugarry déglingue encore l’OM et De Zerbi

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l’OM en ce moment. Depuis l’élimination en Ligue des champions, le club phocéen est plongé en pleine crise. Roberto De Zerbi en prend notamment régulièrement pour son grade ces derniers jours. Christophe Dugarry n’a d’ailleurs pas manqué de s’en prendre à l’entraîneur marseillais en direct sur RMC.

⚡️ Duga : "L'OM me fatigue, c'est le cirque Pinder. Je suis agacé par le double discours systématique de De Zerbi et des dirigeants. Je comprends la colère des supporters. Où va le club ? Je suis abasourdi. Le mec s'en prend à Murillo, c'est le seul problème qu'il a trouvé !" pic.twitter.com/JDG1fDSyft — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 2, 2026

«Je trouve ça insupportable» « L’OM me fatigue, c’est le cirque Pinder. Encore une fois, j’écoute ce que dit De Zerbi, c’est la faute de Murillo. Bon d’accord... C’est toi qui l’a titularisé sur les deux matchs les plus importants de la saison, et après c’est sa faute. Et après tu dis que si le mec n’a pas faim, qu’il dégage. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? En début de semaine, on ne t’avait pas entendu après ce qui s’était passé en Belgique. Tu nous as dit que si on change 7, 8, 10 joueurs, si on continue à faire la chasse aux sorcières, qu’il est difficile de devenir compétitif. Tu es le centre même de cette cohésion qui n’existe pas en changeant de composition et de tactique systématiquement. Même les joueurs ne savent plus. On dit que les joueurs sont des mercenaires, mais c’est vous qui les faites partir systématiquement. Comment tu veux que le joueur s’identifie au projet ? » a d’abord lancé le champion du monde 1998 en direct de Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.