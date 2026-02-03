«Pas envie d’avoir de problème avec le chef des Etats-Unis», un joueur de l’OM recadré

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet été, plusieurs joueurs de l’OM partiront disputer la Coupe du monde, qui se tiendra au Canada, au Mexique, mais également aux Etats-Unis. L’un d’eux s’est récemment dit contrarié par le prix de places qu’il juge trop cher, avant d’être repris par son sélectionneur, peut-être par peur des représailles de Donald Trump ?

L’été prochain, Timothy Weah devrait, sauf surprise, avoir le bonheur de disputer une Coupe du monde dans son pays, aux Etats-Unis, un des trois pays hôtes du Mondial 2026. Le prix très élevé des places pour assister à la compétition a en revanche fait beaucoup parler, ce que le joueur de l’OM a récemment regretté. Une prise de parole qui n’avait pas plu à son sélectionneur, Mauricio Pochettino, selon lequel son rôle n’est « pas d’évaluer les prix des billets. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des sportifs et nous ne pouvons parler que de notre travail. »

Départ imminent pour De Zerbi à l’OM ? «Ça ne sent vraiment pas bon pour lui...» https://t.co/Oz754ZFjlC — le10sport (@le10sport) February 3, 2026

«Ils ont le droit d’avoir quelque chose à dire de l’événement mondial dont ils sont les principaux acteurs» « La version sportive de “sois belle et tais-toi”, c’est “joue au ballon et tais-toi” », a réagi Virginie Phulpin dans sa chronique dans Le Morning RMC ce mardi. « Timothy Weah joue à l’Olympique de Marseille, mais aussi dans la sélection américaine. Il y a quelques jours, il a osé dire qu’il trouvait que les billets pour la Coupe du monde étaient trop chers et que le football devait rester un sport populaire. Timothy Weah, ce n’est pas Martin Luther King, ce n’est pas Che Guevara, il ne veut pas faire la révolution. Il a juste dit que ça coûtait un peu trop cher d’assister à la Coupe du monde, mais c’est déjà trop pour son sélectionneur, Mauricio Pochettino, l’Argentin passé par le PSG. Pour lui, les joueurs doivent s’exprimer sur le terrain en jouant au football, point barre. Voilà ce qu’il lui répond. Il ne faudrait tout de même pas museler les joueurs sous prétexte que c’est leur métier de taper dans un ballon. Ils ont le droit d’avoir quelque chose à dire de l’événement mondial dont ils sont les principaux acteurs. »