«Prends tes millions et tais toi !» les critiques de Wembanyama contre l’ICE de Trump ne passent pas

Amadou Diawara

A la suite des meurtres d'Alex Pretti et de Renee Good, tués par l'ICE - la police de l'immigration à MinneapolisVictor Wembanyama a tenu à réagir. En effet, la vedette des San Antonio Spurs a affirmé qu'il était horrifié. Présente dans l'émission Estelle Midi ce mercredi, la chroniqueuse Juliette Briens a poussé un énorme coup de gueule.

L'ICE, la police de l'immigration de Minneapolis, a tué à la fois Alex Pretti et Renee Good. Présent en conférence de presse ce mardi, Victor Wembanyama s'est livré à cœur ouvert. « Vous savez, le service communication des Spurs a essayé de me conseiller mais je ne vais pas m'asseoir ici et sortir un discours politiquement correct. Tous les jours, je me réveille, je regarde l'actualité, et je suis horrifié. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l'impression, ou laisser entendre, que le meurtre de civils puisse être acceptable », a confié la vedette des San Antonio Spurs, avant de poursuivre.

«Horrifié» Wembanyama prend position contre l’ICE mais est conscient «du prix à payer» https://t.co/MtIlqmQApN — le10sport (@le10sport) January 27, 2026

«Mets ton ballon dans ton panier et juste tais toi» « Quand je lis les infos, parfois je me pose des questions très profondes sur ma propre vie. Mais je suis aussi conscient que dire tout ce que j'ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi aujourd'hui. Donc je préfère ne pas entrer dans trop de détails », a ajouté Victor Wembanyama.