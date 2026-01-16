Zidane raconte sa première fois, c’est «fabuleux» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quelques jours après avoir soufflé sa 26ème bougie à Clairefontaine avec le reste du groupe tricolore pendant cette Coupe du monde 1998, Zinedine Zidane entrait définitivement dans la légende du football français en signant un doublé de la tête en finale de ce Mondial remportée face au Brésil détenteur de cinq couronnes (3-0). Une première fois pour les Bleus tout bonnement « fabuleuse » comme l’atteste Zidane en personne.

Le 12 juillet 1998, l’équipe de France brodait la première étoile mondiale sur sa tunique bleu blanc rouge grâce à une large victoire acquise au Stade de France face au Brésil de Ronaldo (3-0). Zinedine Zidane, héros de cette rencontre avec un doublé inscrit de la tête, se rendait sur le plateau de Canal+ après la rencontre aux côtés de son adversaire du soir Leonardo pour répondre aux questions de Vincent Alix.

«Pour la première fois, la France est championne du monde. C’est extraordinaire» Le journaliste de Canal+, euphorique, se tournait alors vers Zinedine Zidane afin de lui demander ce qu’il ressentait après avoir soulevé la Coupe du monde avec l’équipe de France. « Pour la première fois, la France est championne du monde. C’est extraordinaire, ce qu’on attendait et que tout le monde attendait. C’est fabuleux, il n’y a pas de mot ».