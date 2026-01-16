Paul Pogba avec Kylian Mbappé : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à l'AS Monaco l'été dernier avec la ferme intention de réussir l'exploit de faire son retour en équipe de France pour disputer la prochaine Coupe du monde, Paul Pogba s'éloigne clairement de son objectif. Comme l'explique Christophe Dugarry, il semble impossible de l'imaginer aux côtés de Kylian Mbappé dans six mois.

Directeur sportif de l'AS Monaco, Tiago Scuro n'a pas caché son pessimisme pour Paul Pogba en conférence de presse : « Il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l'espérer au départ. » Autrement dit, le rêve de retrouver l'équipe de France et Kylian Mbappé pour une éventuelle Coupe du monde semble désormais terminé comme le constate Christophe Dugarry.

Dugarry confirme que c'est fini pour Pogba « Si ce pari de Pogba est perdu ? Oui il est perdu. Après, on avait tous l’espoir, mais pas grand-monde n’y croyait sincèrement. Il faut avoir peu de respect pour le football pour imaginer que Paul Pogba pouvait jouer la Coupe du Monde », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.