Zinedine Zidane : La déclaration d'amour inattendue !

Alors que Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, son remplaçant pourrait bien être Zinedine Zidane. Le fait est que pour le moment, rien n'est encore officiel avec l'ancien du Real Madrid. Il n'empêche que l'arrivée de déjà actée dans la tête de certains et Daniel Riolo a lâché une déclaration d'amour surprise.

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane attend aujourd'hui patiemment son tour pour diriger l'équipe de France. Voilà que la place va se libérer avec le départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. Zizou apparait ainsi comme le grand favori pour reprendre les Bleus, même si rien n'est encore officiel pour le moment. Cela n'empêche toutefois pas d'ores et déjà Daniel Riolo d'aimer Zidane.

« Je préfère à l'avance Zidane » Zinedine Zidane n'a aujourd'hui rien fait à la tête de l'équipe de France, surtout si on le compare avec le bilan de Didier Deschamps. Pourtant, Daniel Riolo se range lui dans le camp de l'ancien du Real Madrid. En effet, pour Canal Supporters, le journaliste RMC a fait savoir à propos de Zidane : « En équipe de France, je préfère à l’avance Zidane alors qu’il n’a rien gagné à Deschamps qui a gagné ».