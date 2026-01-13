Domenech : Zinedine Zidane a réglé ses comptes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2010, l’équipe de France avait défrayé les chronique avec la grève des joueurs à Knysna. Les images des Bleus restés dans le bus avaient alors fait le tour du monde. De quoi faire réagir même Zinedine Zidane. C’est ainsi que le champion du monde 98 avait profité de cette occasion pour régler ses comptes avec le sélectionneur des Bleus de l'époque, Raymond Domenech.

C’est en 2006, après la finale de la Coupe du monde perdue face à l’Italie que Zinedine Zidane avait tiré sa révérence. Mais voilà que 4 ans plus tard, il a de nouveau été lié aux Bleus et une grosse polémique. En effet, certaines rumeurs annonçaient que Zidane était intervenu auprès de certains internationaux alors à Knysna pour la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Zidane et la fake news à Knysna ! Face à ces dires, Zinedine Zidane avait mis les choses au point en 2010. C’est ainsi qu’après la grève de Knysna, pour RMC, l’ancien du Real Madrid avait assuré : « Certains prétendent que je serais intervenus auprès des joueurs ? Pour que ce soit bien clair, même quand j’étais joueur, je n’ai jamais donné mon avis sur une composition d’équipe, le choix d’un joueur. Quatre ans après, alors que j’ai arrêté de jouer, penser que je puisse appeler des joueurs et leur dit comment il faut jouer, faut vraiment oser ».