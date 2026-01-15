Zinedine Zidane dévoile sa technique de drague après cette belle histoire d'amour

Amadou Diawara

Lors de son premier mandat en tant qu'entraineur de l'équipe première du Real Madrid, Zinedine Zidane a remporté trois Ligues des Champions de suite. Interrogé par Hamidou Msaidie - ancien membre de son staff - le Ballon d'Or 98 a expliqué comment il avait réussi à gagner la confiance de son vestiaire.

Le 4 janvier 2016, Zinedine Zidane a pris la tête de l'équipe première du Real Madrid. Dès sa promotion, l'ancien coach du Castilla a réalisé des prouesses. En effet, la Maison-Blanche a remporté trois Ligue des Champions d'affilée durant le premier mandat de Zinedine Zidane. Lors d'un entretien accordé à Hamidou Msaidie, un ancien membre de son staff au Real Madrid, le Ballon d'Or 98 a expliqué comment il avait fait pour réaliser un tel exploit.

«Il faut qu’ils nous aiment bien» « Au Real, on était à la disposition des joueurs. Pour moi, c’est ce qui fait la force de quelque chose, tu es là pour le joueur. Si tu n’as pas compris ça, tu ne peux pas durer dans ce métier. On est là pour les accompagner, tu dois montrer que tu es là pour eux. Pour que le vestiaire adhère à ce que tu souhaites mettre en place, il faut qu’ils nous aiment bien. Si les joueurs ne sont pas d’accord avec tout ce que tu mets en place, les entraînements, tout ça… il manquera toujours quelque chose », a confié Zinedine Zidane, avant d'en rajouter une couche.