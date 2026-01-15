«Ça nous a excités» : Le moment surréaliste avec Zinedine Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 1998, les protégés d’Aimé Jacquet ont permis à l’équipe de France de remporter la première Coupe du monde de son histoire en battant largement le Brésil (3-0). Dès la mi-temps, les Bleus disposaient d’une belle avance au tableau d’affichage, ce qui n’avait pas empêché certains joueurs de s’agacer dans le vestiaire…

Le 12 juillet 1998, la France remportait la première Coupe du monde de football de son histoire face au Brésil (3-0) grâce à un doublé de Zinedine Zidane et une réalisation d’Emmanuel Petit. Dès la mi-temps, les Bleus comptaient deux buts d’avance, une belle avance au score qui ne les a pas empêchés de paniquer à la pause, comme l’avait révélé Youri Djorkaeff il y a quelques années.

« Ça a explosé » dans le vestiaire des Bleus en 1998 Interrogé par L’Équipe sur « la plus grosse dispute » connue durant sa carrière de joueur, Youri Djorkaeff avait dévoilé une anecdote surprenante sur la finale du Mondial 1998. « Ce n'est peut-être pas la plus grosse engueulade mais elle m'a marqué. À la mi-temps de la finale France-Brésil en 1998. Il y avait beaucoup d'énervement à cause de la tension. On menait pourtant 2-0. Il y en a qui disaient à répétition : "On ne lâche rien, on ne lâche rien". On était quelques-uns à ne pas avoir envie d'entendre ça à ce moment-là et ça nous a excités. Et ça a explosé », s’était remémoré l’ex-joueur du PSG.