Zinedine Zidane : Signature validée !

A l'issue d'une première partie de saison très décevante, le Real Madrid a décidé de se séparer de Xabi Alonso pourtant nommé en juin prochain pour remplacer Carlo Ancelotti. Pour lui succéder, c'est Alvaro Arbeloa qui a été choisi. Une décision qui ne convainc pas totalement Benoit Tremoulinas qui estime que le Real a besoin d'un manager comme Zinedine Zidane.

C'est officiel depuis quelques jours, Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. L'ancien coach du Bayer Leverkusen a été remplacé par Alvaro Arbeloa, qui était alors sur le banc du Castilla. Mais pour Benoit Tremoulinas, il aurait fallu un manager de la trempe de Zinedine Zidane.

Le Real a besoin de Zidane selon Tremoulinas « Je ne suis pas surpris que Xabi Alonso ait été limogé. Oui il faut un manager. Pas une nounou mais un manager, comme l’a été Zinedine Zidane, comme l’a été Carlo Ancelotti, comme l’a été aussi Mourinho. L’interrogation qu’il y a eu lorsque Xabi Alonso a signé au Real Madrid c’est comment va-t-il faire ? C’était mon interrogation et celle de beaucoup de monde aussi. Comment va-t-il faire pour faire presser et défendre ses attaquants ? C’était l’interrogation parce que Xabi Alonso a des idées bien prédéfinies sur son style de jeu, chose qu’il avait mis en place à Leverkusen avec brio », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.