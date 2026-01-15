Zinedine Zidane : Signature validée !

A l'issue d'une première partie de saison très décevante, le Real Madrid a décidé de se séparer de Xabi Alonso pourtant nommé en juin prochain pour remplacer Carlo Ancelotti. Pour lui succéder, c'est Alvaro Arbeloa qui a été choisi. Une décision qui ne convainc pas totalement Benoit Tremoulinas qui estime que le Real a besoin d'un manager comme Zinedine Zidane.
Le Real a besoin de Zidane selon Tremoulinas
« Je ne suis pas surpris que Xabi Alonso ait été limogé. Oui il faut un manager. Pas une nounou mais un manager, comme l’a été Zinedine Zidane, comme l’a été Carlo Ancelotti, comme l’a été aussi Mourinho. L’interrogation qu’il y a eu lorsque Xabi Alonso a signé au Real Madrid c’est comment va-t-il faire ? C’était mon interrogation et celle de beaucoup de monde aussi. Comment va-t-il faire pour faire presser et défendre ses attaquants ? C’était l’interrogation parce que Xabi Alonso a des idées bien prédéfinies sur son style de jeu, chose qu’il avait mis en place à Leverkusen avec brio », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.
Par conséquent, Benoit Trémoulinas n'est pas pleinement convaincu par le choix Alvaro Arbeloa. « Comment va faire Arbeloa ? Est-ce qu’Arbeloa va avoir une poigne assez ferme pour gérer son vestiaire, pour gérer les égos ? Tactiquement on ne s’attend pas à un truc démentiel, on s’attend à ce que l’équipe du Real Madrid gagner. C’est ce que veulent les supporters, ils n’en peuvent plus que le Barça rafle tout », ajoute l'ancien joueur du Séville FC.