«T’es un gros con**rd», Barthez réagit au craquage de Zidane !

Expulsé de la finale de la Coupe du Monde 2006 pour son craquage sur Marco Materazzi à qui il avait infligé un violent coup de boule, Zinedine Zidane avait suscité l'indignation à cette époque chez certains observateurs. Mais de son côté, Fabien Barthez avait farouchement défendu son coéquipier, allant jusqu'à insulter ses détracteurs.

Le 9 juillet 2006, alors que l'équipe de France affrontait l'Italie en finale de la Coupe du Monde à Berlin, Zinedine Zidane avait complètement craqué durant les prolongations en infligeant un violent coup de tête à Marco Materazzi. Le verdict ne s'est pas fait attendre : le numéro 10 a été expulsé, lui qui disputait pourtant à cette occasion le tout dernier match de sa carrière de joueur. Une fin cruelle pour Zidane, qui ne s'est pas fait que des amis avec ce carton rouge...

Barthez défend Zidane Nombreux ont été ceux qui par la suite s'en sont pris à Zinedine Zidane pour son manque de sang-froid, mais de son côté, Fabien Barthez a tenu à assurer sa défense : « Est-ce qu’on lui en veut ? Moi pas du tout. Au contraire, moi je m’en veux. De ne pas l’avoir sorti du trou. C’était à nous de le sortir du trou. Une fois qu’il a pris ce rouge, c’était à nous de remporter (il ne finit pas sa phrase)… C’est là où je m’en veux. C’est un truc que je n’ai pas digéré, 15 ans après. Plus que d’aller gagner un deuxième titre personnel, c’était de le gagner avec lui », avait lâché l'ancien gardien de l'équipe de France dans un reportage de L’Equipe Enquête en 2022.